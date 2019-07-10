وزير الدّاخليّة يستقبل سفير فرنسا بتونس

Mercredi 10 Juillet 2019



باب نات

- إستقبل صباح اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019 وزير الدّاخلية "هشام الفراتي" بمقرّ الوزارة سفير الجمهوريّة الفرنسيّة بتونس "Olivier Poivre d'Arvor" وكان اللّقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة لتباحث سُبل تدعيم التعاون الأمني المشترك بين البلدين خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.