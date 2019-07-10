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وزير الدّاخليّة يستقبل سفير فرنسا بتونس

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - إستقبل صباح اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019 وزير الدّاخلية "هشام الفراتي" بمقرّ الوزارة سفير الجمهوريّة الفرنسيّة بتونس "Olivier Poivre d'Arvor" وكان اللّقاء وفق بلاغ لوزارة الداخلية مناسبة لتباحث سُبل تدعيم التعاون الأمني المشترك بين البلدين خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin (1-0)
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - - - -


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