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فاضل محفوظ: قد أنسحب من حركة مشروع تونس

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قال الوزير المكلف بالهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان فاضل محفوظ خلال حضوره اليوم الأربعاء في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي على موجات ديوان أف ام ،إنه قد ينسحب من حزب حركة مشروع تونس.

وأشار محفوظ إلى وجود خلاف في وجهات النظر بينه و بين رئيس الحزب محسن مرزوق حول التوجهات و التصورات العامة للحزب وفي المقاربة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية القادمة ،نافيا إمكانية ترشحه لهذه الانتخابات على حد تعبيره.


  
  
     
  
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    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - - - -


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