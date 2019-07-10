فاضل محفوظ: قد أنسحب من حركة مشروع تونس

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قال الوزير المكلف بالهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان فاضل محفوظ خلال حضوره اليوم الأربعاء في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي على موجات ديوان أف ام ،إنه قد ينسحب من حزب حركة مشروع تونس.
وأشار محفوظ إلى وجود خلاف في وجهات النظر بينه و بين رئيس الحزب محسن مرزوق حول التوجهات و التصورات العامة للحزب وفي المقاربة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية القادمة ،نافيا إمكانية ترشحه لهذه الانتخابات على حد تعبيره.
وأشار محفوظ إلى وجود خلاف في وجهات النظر بينه و بين رئيس الحزب محسن مرزوق حول التوجهات و التصورات العامة للحزب وفي المقاربة الانتخابية للاستحقاقات الانتخابية القادمة ،نافيا إمكانية ترشحه لهذه الانتخابات على حد تعبيره.
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Par:RIADH (France )
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