Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - بغاية اطلاعه على سير العمل بمطار تونس قرطاج الدولي خلال الموسم السياحي الحالي، ادى وزير النقل هشام بن احمد زيارة تفقد الى المطار رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات ومسؤولين عن الامن الوطني والديوانة التونسية.
واستهل وزير النقل زيارته بالإستماع الى مشاغل المواطنين الموجودين امام المطار في انتظار وصول المسافرين، حيث عبر هشام بن احمد عن تفهمه لامتعاضهم من الظروف السيئة التي يعانون منها عند الانتظار، حيث اذن الوزير بالتركيز الفوري لخيام تقي المواطنين من حرارة الشمس مع توفير مستلزمات الراحة لهم واعطاء الاولوية المطلقة لذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.
كما ثمّن وزير النقل الجهود المبذولة من قبل كافة الاطراف العاملة بالمطار لتأمين كافة ظروف السلامة للمسافرين، موصيا بمواصلة الاحاطة الشاملة بهم..
وتم تركيز خيام لحماية عموم المواطنين المنتظرين خارج مبنى المطار من حرارة الطقس.
واستهل وزير النقل زيارته بالإستماع الى مشاغل المواطنين الموجودين امام المطار في انتظار وصول المسافرين، حيث عبر هشام بن احمد عن تفهمه لامتعاضهم من الظروف السيئة التي يعانون منها عند الانتظار، حيث اذن الوزير بالتركيز الفوري لخيام تقي المواطنين من حرارة الشمس مع توفير مستلزمات الراحة لهم واعطاء الاولوية المطلقة لذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.
كما ثمّن وزير النقل الجهود المبذولة من قبل كافة الاطراف العاملة بالمطار لتأمين كافة ظروف السلامة للمسافرين، موصيا بمواصلة الاحاطة الشاملة بهم..
وتم تركيز خيام لحماية عموم المواطنين المنتظرين خارج مبنى المطار من حرارة الطقس.
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Par:RIADH (France )
Sur: تركيز خيام خارج مطار تونس قرطاج لتحسين ظروف انتظار مرافقي المسافرين