Radio Babnet Tunisie On Air:   

تركيز خيام خارج مطار تونس قرطاج لتحسين ظروف انتظار مرافقي المسافرين

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - بغاية اطلاعه على سير العمل بمطار تونس قرطاج الدولي خلال الموسم السياحي الحالي، ادى وزير النقل هشام بن احمد زيارة تفقد الى المطار رفقة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات ومسؤولين عن الامن الوطني والديوانة التونسية.


واستهل وزير النقل زيارته بالإستماع الى مشاغل المواطنين الموجودين امام المطار في انتظار وصول المسافرين، حيث عبر هشام بن احمد عن تفهمه لامتعاضهم من الظروف السيئة التي يعانون منها عند الانتظار، حيث اذن الوزير بالتركيز الفوري لخيام تقي المواطنين من حرارة الشمس مع توفير مستلزمات الراحة لهم واعطاء الاولوية المطلقة لذوي الاحتياجات الخصوصية والمسنين.


كما ثمّن وزير النقل الجهود المبذولة من قبل كافة الاطراف العاملة بالمطار لتأمين كافة ظروف السلامة للمسافرين، موصيا بمواصلة الاحاطة الشاملة بهم..
وتم تركيز خيام لحماية عموم المواطنين المنتظرين خارج مبنى المطار من حرارة الطقس.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185517

RIADH  (France)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 19h 17m |           
Renforcer la sécurité OUI, mépriser les gens NON.



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin (1-0)
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - - -
- - - - -


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