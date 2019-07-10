وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية توزر

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية توزر المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية :
برمجة مشروع بناء مقر آلة الرنين المغناطيسي IRM بالمستشفى الجهوي بتوزر على ميزانية سنة 2019.
التسريع باستكمال أشغال القسط الأول للمستشفى الجهوي بنفطة وتوفير الاعتمادات الإضافية الضرورية.
عرض مشروع إحداث مركز وسيط بمقر المستشفى القديم بدقاش على اللجنة الوطنية للإحداثات.
توفير الاعتمادات اللاّزمة لتجهيز بنك الدم بالمستشفى الجهوي بتوزر وتوفير الموارد البشرية الضرورية.
تسمية مدير للمستشفى المحلي بحزوة ومدير للمستشفى المحلي بتمغزة.
تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
تركيز مولد كهربائي بكل من المستشفى المحلي بحزوة والمستشفى المحلي بتمغزة.
مواصلة تدعيم برنامج الصيانة بالجهة الصحية بتوزر.
اقتناء كرسي أسنان متحرك لمعتمدية تمغزة خلال سنة 2020.
تدعيم الجهة الصحية بتوزر بالتجهيزات خلال سنة 2019.
إقرار ولاية توزر كجهة صحية نموذجية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية : Le Plan Infarctus
تدعيم الجهة الصحية بتوزر بالموارد البشرية.
برمجة مشروع بناء مقر آلة الرنين المغناطيسي IRM بالمستشفى الجهوي بتوزر على ميزانية سنة 2019.
التسريع باستكمال أشغال القسط الأول للمستشفى الجهوي بنفطة وتوفير الاعتمادات الإضافية الضرورية.
عرض مشروع إحداث مركز وسيط بمقر المستشفى القديم بدقاش على اللجنة الوطنية للإحداثات.
توفير الاعتمادات اللاّزمة لتجهيز بنك الدم بالمستشفى الجهوي بتوزر وتوفير الموارد البشرية الضرورية.
تسمية مدير للمستشفى المحلي بحزوة ومدير للمستشفى المحلي بتمغزة.
تجديد الشبكة الكهربائية بالمستشفى الجهوي بنفطة.
تركيز مولد كهربائي بكل من المستشفى المحلي بحزوة والمستشفى المحلي بتمغزة.
مواصلة تدعيم برنامج الصيانة بالجهة الصحية بتوزر.
اقتناء كرسي أسنان متحرك لمعتمدية تمغزة خلال سنة 2020.
تدعيم الجهة الصحية بتوزر بالتجهيزات خلال سنة 2019.
إقرار ولاية توزر كجهة صحية نموذجية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية : Le Plan Infarctus
تدعيم الجهة الصحية بتوزر بالموارد البشرية.
|Groupe A
|Pts
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|P
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|0
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|DB
|9
|3
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|0
|3
|6
|3
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|3
|1
|3
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|7
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|2
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|3
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|3
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|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
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