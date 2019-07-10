التحاق 3067 تلميذا بالمدارس الإعدادية النموذجية من جملة حوالي 49 ألف تلميذ اجتازوا مناظرة ''السيزيام'' دورة 2019

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الإعدادية النموذجية 3067 تلميذا من جملة حوالي 49 ألف تلميذ اجتازوا مناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية "السيزيام" دورة 2019، وفق ما أكده اليوم الاربعاء لـ(وات)، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني.وحصل المتفوقون في مناظرة الالتحاق بالإعداديات النموذجية على معدلات تساوي أو تفوق 15 من 20 وتحصلت على أحسن معدل التلميذة حلا بنت عماد منصري بالمدرسة الابتدائية النخبة بالقصرين لتكون أول الملتحقين بالإعدادية النموذجية بالقصرين بعد حصولها على معدل 19.45 من 20.وأوضح الولباني انه بتوجيه 3067 تلميذا الى المدارس الاعدادية النموذجية بلغت نسبة التغطية 81.68 بالمائة من بطاقة استيعاب جملية تبلغ 3750 مقعدا بالإعداديات النموذجية وعددها 27 مدرسة موزعة على كامل المندوبيات الجهوية للتربية، مؤكدا انه "لن يتم اللجوء إلى أصحاب المعدلات الأقل من 15 من 20 لتعبئة المقاعد الشاغرة والبالغ عددها 683 مقعدا".وسجل في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية في دورة جوان 2019 نحو 55.230 تلميذا، اجتاز منهم فعليا هذه المناظرة الاختيارية 48.957 تلميذا من المدارس العمومية والخاصة.وبلغت نسبة الناجحين في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية لهذه الدورة الحالية 50.35 بالمائة أي 24.648 تلميذا تحصلوا على معدلات تساوي أو تفوق 10 من 20، مقابل نسبة 42.28 بالمائة في دورة جوان 2018، ونسبة 42.35 في دورة جوان 2017، وفق عمر الولباني.وأرجع هذا المسؤول تحسن نسبة النجاح في مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام" إلى الاستقرار الذي عرفته المدارس الابتدائية خلال هذه السنة الدراسية على عكس ما شهدته المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من انقطاعات جراء الإضرابات المتكررة للأساتذة.وسيتم يوم الجمعة 12 جويلية الجاري، الإعلان، رسميا، بالمدارس الابتدائية على أسماء المقبولين نهائيا بالإعداديات النموذجية في جهاتهم.علما أن وزارة التربية شرعت، عشية اليوم الأربعاء، في الإعلان عن نتائج مناظرة "السيزيام" عن طريق الإرساليات القصيرة.من جهة أخرى، كشف مدير عام الامتحانات بوزارة التربية أنه بإمكان أي تلميذ اجتاز مناظرة "السيزيام" مهما كان معدله الحصول على شهادة وطنية في اجتياز هذه المناظرة وذلك بعد سحب مطلب في الغرض من المندوبية الجهوية مرجع النظر ثم تعميره وإرفاقه بطابع جبائي يحمل اسم "امتحان" بقيمة 10 دنانير ثم إعادة إتقديمه للمندوبية ليتحصل على تلك الشهادة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تقديم المطلب.