تونس تتحصل على قرض رقاعي بقيمة 700 مليون أورو

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- تحصلت تونس على قرض رقاعي بقيمة 700 مليون أورو حسب بلاغ صادر عن وزارة المالية صادر اليوم الاربعاء.وتمتد فترة السداد على 7 سنوات بنسبة فائدة تناهز 375ر6 بالمائة .وأكدت وزارة المالية أن حوالي 182 مؤسسة مالية قدمت عروضا في هذا الشأن وتمثل المبلغ المعروض من المستثمرين باكثر من 2200 مليون اورو.واوضحت الوزارة ان هذا القرض يأتي على إثر جولة ترويجية بأهمّ الأسواق العالميّة قام بها وزير الماليّة ومحافظ البنك المركزي التونسي في اطار تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2019 .