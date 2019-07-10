بداية من مساء اليوم خطا المترو رقم 1و6 على سكة واحدة إلى غاية 15 جويلية 2019

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- أعلنت شركة النقل بتونس، الأربعاء، أن حركة جولان عربات المترو رقم 1 و6 ستكون على سكة واحدة وذلك بداية من اليوم الاربعاء على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم الإثنين 15 جويلية 2019 على الساعة الخامسة صباحا.ويعود هذا الإجراء، وفق بلاغ أصدرته الشركة إلى الأشغال المزمع القيام بها على مستوى محطة برشلونة.