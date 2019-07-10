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نيويورك تايمز: واشنطن تتهم باريس بتزويد ميليشيات حفتر بصواريخ أمريكية الصنع و مصدر عسكري فرنسي يؤكد بأنها جمّعت في ليبيا لإتلافها

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية مقالا تحت عنوان
U.S. Missiles Found in Libyan Rebel Camp Were First Sold to France

قالت فيه بأنه و في الشهر الماضي عثرت القوات الحكومية الليبية المدعومة من الأمم المتحدة على أسلحة إستعادتها بعد غارة على معسكر تابع للمشير خليفة حفتر في مدينة غريان جنوب طرابلس ،و من بين هذه الأسلحة 4 صواريخ طراز javelin المضادة للدبابات ،وهي أمريكية الصنع تكلفت على فرنسا حوالي 170 الف دولار وهي تباع فقط للحلفاء المقربين من واشنطن .


و اعتبرت اليومية الأمريكية أن تزويد فرنسا لحفتر بهذه الأسلحة الأمريكية يعتبر خرقا للإتفاقية بين البلدين كما أنه يعتبر خرقا للحظر الدولي التي تفرضه الأمم المتحدة على تزويد الفصائل الليبية بالأسلحة .

و اعتبرت النيويورك تايمز أن هذه الخطوة المتهورة من باريس ستخلق نوعا من التوتر بين الولايات المتحدة و فرنسا .

و اردف المقال بالإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية قد فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة مصدر الصواريخ ،ووفقا للأرقام التسلسلية للقطع فقد تأكد أن هذه الصواريخ كانت قد بيعت لفرنسا من إجمالي 250 صاروخا سنة 2010, وذلك وفقا للبنتاغون، من جهتها نفت باريس فكرة تزويدها لحفتر بهذه الصواريخ ،حيث اعتبر أحد مستشاري وزير الجيوش الفرنسي أن الصواريخ المحجوزة في ليبيا هي فعلا لفرنسا ،لكن نظرا لحالتها المزرية و عدم صلوحيتها للإستعمال فقد تم تخزينها في ليبيا في إنتظار إتلافها . و أضاف المصدر الفرنسي أن الصواريخ الأربعة كانت جزء من شحنة 2010 التي اشترتها باريس من واشنطن و أن إستخدامها كان لحماية القوات الفرنسية المنتشرة في ليبيا في عمليات الإستخبارات و مكافحة الإرهاب

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 185507

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 17h 56m |           
كل منهم يتلاعبون بالتصريحات الزائفة لتغطية جرائمهم حتى ولو كل اوراقهم اصبحت مكشوفة.
اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان هذه الاسلحة ارسلت لليبيا لحماية الجنود الفرنسيين في ليبيا !
عند إيقاف على الحدود مع ليبيا رجال امن فرنسيين بأسلحتهم داخلين من ليبيا صرح سفير فرنسا في تونس حينها ان لا وجود لجنود فرنسيين في ليبيا.
صناديق السواريخ مكتوب عليه باللغة الانجليزية "الايمارات" فما دخل فرنسا ؟
ام حكومة ترامب تريد حماية الايمارات من القانون الذي يمنع تزويدها بالاسلحة بعد اختراقها معاهدة منع تسليم هذه الاسلحة لبلدان اخرى.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 17h 52m |           
إستخدامها كان لحماية القوات الفرنسية المنتشرة في ليبيا في عمليات الإستخبارات و مكافحة الإرهاب
رب عذر اقبح من ذنب
وهذه أربع فاين الـ246 الباقية
"الصواريخ المحجوزة في ليبيا ... تم تخزينها في ليبيا في إنتظار إتلافها" من كان يحرسها؟ وهل القوات الفرنسية ما زالت منتشرة في ليبيا ام لا؟ ولماذا لم تأخذ معها الصواريخ او تتلفها؟

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 17h 25m |           
فضيحة مدوية لفرنسا .ستكون لها تداعيات على الرئيس الفرنسي .



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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