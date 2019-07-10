نيويورك تايمز: واشنطن تتهم باريس بتزويد ميليشيات حفتر بصواريخ أمريكية الصنع و مصدر عسكري فرنسي يؤكد بأنها جمّعت في ليبيا لإتلافها

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية مقالا تحت عنوان
U.S. Missiles Found in Libyan Rebel Camp Were First Sold to France
قالت فيه بأنه و في الشهر الماضي عثرت القوات الحكومية الليبية المدعومة من الأمم المتحدة على أسلحة إستعادتها بعد غارة على معسكر تابع للمشير خليفة حفتر في مدينة غريان جنوب طرابلس ،و من بين هذه الأسلحة 4 صواريخ طراز javelin المضادة للدبابات ،وهي أمريكية الصنع تكلفت على فرنسا حوالي 170 الف دولار وهي تباع فقط للحلفاء المقربين من واشنطن .
و اعتبرت اليومية الأمريكية أن تزويد فرنسا لحفتر بهذه الأسلحة الأمريكية يعتبر خرقا للإتفاقية بين البلدين كما أنه يعتبر خرقا للحظر الدولي التي تفرضه الأمم المتحدة على تزويد الفصائل الليبية بالأسلحة .
و اعتبرت النيويورك تايمز أن هذه الخطوة المتهورة من باريس ستخلق نوعا من التوتر بين الولايات المتحدة و فرنسا .
و اردف المقال بالإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية قد فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة مصدر الصواريخ ،ووفقا للأرقام التسلسلية للقطع فقد تأكد أن هذه الصواريخ كانت قد بيعت لفرنسا من إجمالي 250 صاروخا سنة 2010, وذلك وفقا للبنتاغون، من جهتها نفت باريس فكرة تزويدها لحفتر بهذه الصواريخ ،حيث اعتبر أحد مستشاري وزير الجيوش الفرنسي أن الصواريخ المحجوزة في ليبيا هي فعلا لفرنسا ،لكن نظرا لحالتها المزرية و عدم صلوحيتها للإستعمال فقد تم تخزينها في ليبيا في إنتظار إتلافها . و أضاف المصدر الفرنسي أن الصواريخ الأربعة كانت جزء من شحنة 2010 التي اشترتها باريس من واشنطن و أن إستخدامها كان لحماية القوات الفرنسية المنتشرة في ليبيا في عمليات الإستخبارات و مكافحة الإرهاب
قالت فيه بأنه و في الشهر الماضي عثرت القوات الحكومية الليبية المدعومة من الأمم المتحدة على أسلحة إستعادتها بعد غارة على معسكر تابع للمشير خليفة حفتر في مدينة غريان جنوب طرابلس ،و من بين هذه الأسلحة 4 صواريخ طراز javelin المضادة للدبابات ،وهي أمريكية الصنع تكلفت على فرنسا حوالي 170 الف دولار وهي تباع فقط للحلفاء المقربين من واشنطن .
و اعتبرت اليومية الأمريكية أن تزويد فرنسا لحفتر بهذه الأسلحة الأمريكية يعتبر خرقا للإتفاقية بين البلدين كما أنه يعتبر خرقا للحظر الدولي التي تفرضه الأمم المتحدة على تزويد الفصائل الليبية بالأسلحة .
و اعتبرت النيويورك تايمز أن هذه الخطوة المتهورة من باريس ستخلق نوعا من التوتر بين الولايات المتحدة و فرنسا .
و اردف المقال بالإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية قد فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة مصدر الصواريخ ،ووفقا للأرقام التسلسلية للقطع فقد تأكد أن هذه الصواريخ كانت قد بيعت لفرنسا من إجمالي 250 صاروخا سنة 2010, وذلك وفقا للبنتاغون، من جهتها نفت باريس فكرة تزويدها لحفتر بهذه الصواريخ ،حيث اعتبر أحد مستشاري وزير الجيوش الفرنسي أن الصواريخ المحجوزة في ليبيا هي فعلا لفرنسا ،لكن نظرا لحالتها المزرية و عدم صلوحيتها للإستعمال فقد تم تخزينها في ليبيا في إنتظار إتلافها . و أضاف المصدر الفرنسي أن الصواريخ الأربعة كانت جزء من شحنة 2010 التي اشترتها باريس من واشنطن و أن إستخدامها كان لحماية القوات الفرنسية المنتشرة في ليبيا في عمليات الإستخبارات و مكافحة الإرهاب
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Par:slimene (France )
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