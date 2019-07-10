Radio Babnet Tunisie On Air:   

هبة أمريكية للإدارة العامة للسجون والإصلاح

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - أشرف صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي، مرفوقا بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم بمقر السجن المدني ببرج الرومي ببنزرت على موكب تسليم دفعة من سيارات نقل المساجين في إطار هبة مقدّمة من الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة العامة للسجون والإصلاح. وذلك بحضور المدير العام للسجون والإصلاح و كريستين بروغوني مديرة المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية (INL).
كما مثّلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض مختلف برامج التعاون القائمة بين الطرفين التونسي والأمريكي .




وذكّر وزير العدل بالجهود المبذولة على امتداد السنوات الأخيرة لتطوير واقع المنظومة السجنية عبر مزيد الاعتناء بالإطارات والأعوان و تحسين البنية التحتية للوحدات السجنية والإصلاحية، فضلا عن مضاعفة الاهتمام بظروف إيداع المساجين و دعم فرص الإحاطة بهم و تطوير برامج التكوين والتدريب الموجهة لفائدتهم .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185506

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 17h 58m |           
امريكا تتمتع بخبرة واسعة في السجون خارج اراضيها من سجن ابو غريب الى سجن غونتنامو والتي يطبق فيها قانون الغاب بلا رقيب ولا حسيب



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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