هبة أمريكية للإدارة العامة للسجون والإصلاح

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - أشرف صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي، مرفوقا بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم بمقر السجن المدني ببرج الرومي ببنزرت على موكب تسليم دفعة من سيارات نقل المساجين في إطار هبة مقدّمة من الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة العامة للسجون والإصلاح. وذلك بحضور المدير العام للسجون والإصلاح و كريستين بروغوني مديرة المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية (INL).
كما مثّلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض مختلف برامج التعاون القائمة بين الطرفين التونسي والأمريكي .
وذكّر وزير العدل بالجهود المبذولة على امتداد السنوات الأخيرة لتطوير واقع المنظومة السجنية عبر مزيد الاعتناء بالإطارات والأعوان و تحسين البنية التحتية للوحدات السجنية والإصلاحية، فضلا عن مضاعفة الاهتمام بظروف إيداع المساجين و دعم فرص الإحاطة بهم و تطوير برامج التكوين والتدريب الموجهة لفائدتهم .
كما مثّلت هذه المناسبة فرصة لاستعراض مختلف برامج التعاون القائمة بين الطرفين التونسي والأمريكي .
وذكّر وزير العدل بالجهود المبذولة على امتداد السنوات الأخيرة لتطوير واقع المنظومة السجنية عبر مزيد الاعتناء بالإطارات والأعوان و تحسين البنية التحتية للوحدات السجنية والإصلاحية، فضلا عن مضاعفة الاهتمام بظروف إيداع المساجين و دعم فرص الإحاطة بهم و تطوير برامج التكوين والتدريب الموجهة لفائدتهم .
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Par:slimene (France )
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