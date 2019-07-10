الداخلية: الحقيبة المشتبه في أمرها بمدخل إحدى العمارات وسط العاصمة كانت تحتوي على ملابس مستعملة

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - قامت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر، اليوم الأربعاء، على إثر عثورها على حقيبة متروكة بمدخل إحدى العمارات، بنهج الهادي نويرة بالعاصمة والإشتباه في أمرها، بعزل المكان.
وقد تم تعزيز هذه الوحدات بفريق تفتيش بالأنياب وفريق مختص في الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها وفريق من إدارة الشرطة الفنية والعلمية.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه "بتفتيش الحقيبة، تبيّن أنها تحتوي على ملابس مستعملة".
وقد تم تعزيز هذه الوحدات بفريق تفتيش بالأنياب وفريق مختص في الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها وفريق من إدارة الشرطة الفنية والعلمية.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه "بتفتيش الحقيبة، تبيّن أنها تحتوي على ملابس مستعملة".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:32
|05:07
|03:15
|
31°
|30°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
7.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|30°-23
|33°-22
|34°-25
|37°-26
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(138 687) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 570) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 474) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 399) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 177) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 830) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 796) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 075) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 067) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 548) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 167) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 996) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 650) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 869) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 247) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 436) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 768) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 398) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 856) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 459) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:slimene (France )
Sur:فرنسا: النيابة العامة تطلب عقوبة السجن بحق ابنة العاهل السعودي في قضية تعنيف عامل