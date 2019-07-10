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الداخلية: الحقيبة المشتبه في أمرها بمدخل إحدى العمارات وسط العاصمة كانت تحتوي على ملابس مستعملة

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - قامت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بباب بحر، اليوم الأربعاء، على إثر عثورها على حقيبة متروكة بمدخل إحدى العمارات، بنهج الهادي نويرة بالعاصمة والإشتباه في أمرها، بعزل المكان.

وقد تم تعزيز هذه الوحدات بفريق تفتيش بالأنياب وفريق مختص في الكشف عن المتفجرات وإبطال مفعولها وفريق من إدارة الشرطة الفنية والعلمية.
وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها أنه "بتفتيش الحقيبة، تبيّن أنها تحتوي على ملابس مستعملة".



  
  
     
  
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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