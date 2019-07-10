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الفاضل محفوظ: منشور رئاسة الحكومة لا يمنع النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - أكّد وزير المجتمع المدنيّ و حقوق الإنسان و الهيئات الدّستوريّة محمد الفاضل محفوظ ، في تصريح لبرنامج هنا تونس على موجات إذاعة ديوان آف آم اليوم الاربعاء جويلية ، أنّ المنشور الحكومي لا يمنع إرتداء النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة.

وأضاف محفوظ أنّ المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة " واضح" فهو لا يمنع إرتداء النّقاب إنّما يطالب بكشف الوجه قبل الدّخول للمؤسّسات و الهياكل العموميّة .


وقال وزير المجتمع المدنيّ : " نحن لا نمسّ بالحقوق في جوهرها و منها حرية اللباس و إنّما ننظّمها للحفاظ على الأمن العامّ للبلاد " و نفى فاضل محفوظ عدم دستوريّة المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة ، داعيا إلى سنّ قانون لمنع إرتداء النّقاب.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185503

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 10 Juillet 2019 à 17h 30m |           
يعني السماح للمنقبة بدخول المؤسسات العامة شرط كشف الوجه عند الدخول .



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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