الفاضل محفوظ: منشور رئاسة الحكومة لا يمنع النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - أكّد وزير المجتمع المدنيّ و حقوق الإنسان و الهيئات الدّستوريّة محمد الفاضل محفوظ ، في تصريح لبرنامج هنا تونس على موجات إذاعة ديوان آف آم اليوم الاربعاء جويلية ، أنّ المنشور الحكومي لا يمنع إرتداء النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة.
وأضاف محفوظ أنّ المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة " واضح" فهو لا يمنع إرتداء النّقاب إنّما يطالب بكشف الوجه قبل الدّخول للمؤسّسات و الهياكل العموميّة .
وقال وزير المجتمع المدنيّ : " نحن لا نمسّ بالحقوق في جوهرها و منها حرية اللباس و إنّما ننظّمها للحفاظ على الأمن العامّ للبلاد " و نفى فاضل محفوظ عدم دستوريّة المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة ، داعيا إلى سنّ قانون لمنع إرتداء النّقاب.
وأضاف محفوظ أنّ المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة " واضح" فهو لا يمنع إرتداء النّقاب إنّما يطالب بكشف الوجه قبل الدّخول للمؤسّسات و الهياكل العموميّة .
وقال وزير المجتمع المدنيّ : " نحن لا نمسّ بالحقوق في جوهرها و منها حرية اللباس و إنّما ننظّمها للحفاظ على الأمن العامّ للبلاد " و نفى فاضل محفوظ عدم دستوريّة المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة ، داعيا إلى سنّ قانون لمنع إرتداء النّقاب.
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Par:slimene (France )
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