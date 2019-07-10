الفاضل محفوظ: منشور رئاسة الحكومة لا يمنع النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة

Mercredi 10 Juillet 2019



باب نات

- أكّد وزير المجتمع المدنيّ و حقوق الإنسان و الهيئات الدّستوريّة محمد الفاضل محفوظ ، في تصريح لبرنامج هنا تونس على موجات إذاعة ديوان آف آم اليوم الاربعاء جويلية ، أنّ المنشور الحكومي لا يمنع إرتداء النّقاب داخل المؤسّسات العموميّة.وأضاف محفوظ أنّ المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة " واضح" فهو لا يمنع إرتداء النّقاب إنّما يطالب بكشف الوجه قبل الدّخول للمؤسّسات و الهياكل العموميّة .وقال وزير المجتمع المدنيّ : " نحن لا نمسّ بالحقوق في جوهرها و منها حرية اللباس و إنّما ننظّمها للحفاظ على الأمن العامّ للبلاد " و نفى فاضل محفوظ عدم دستوريّة المنشور الصّادر عن رئاسة الحكومة ، داعيا إلى سنّ قانون لمنع إرتداء النّقاب.