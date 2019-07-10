تراجع نسق نمو رقم معاملات قطاع التامين خلال الثلاثية الأولى من 2019

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

تطور عدد العقود المكتتبة

ارتفاع عدد الحوادث المصرّح بها

- تراجع نسق نمو رقم معاملات قطاع التأمين في تونس ليكون برقم واحد وفي حدود 8ر5 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2019 مقابل 2ر12 بالمائة في 2018.وبلغ رقم معاملات القطاع، وفق معطيات تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين، 1ر768 مليون دينار (م د) مقابل 3ر726 م د في الفترة ذاتها من 2018.وفسرت الهيئة تراجع نسق النموّ بتقلّص وتيرة تطوّر رقم معاملات كلّ من صنف التأمين على الحياة (6ر6 بالمائة مقابل أكثر من 30 بالمائة) وصنف التأمين على غير الحياة (6ر5 بالمائة مقابل 3ر9 بالمائة).وتجدر الملاحظة أنّه بعد تحسّن حصّة صنف التأمين على الحياة من إجمالي رقم المعاملات خلال 2018، بنسبة 5ر22 بالمائة، شهد نسق نموّ رقم معاملات هذا الصنف تراجعا للسنة الثالثة تباعا إذ إنخفض من 24 بالمائة موفى 2016 ثمّ لم يتجاوز 6ر6 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2019 ومثّل 16 بالمائة فقط من رقم المعاملات الجملي للقطاع.وبالتوازي، فقد بلغت حصّة التأمين على غير الحياة 84 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات يتصدّرها فـرع تأمين السيـارات بأكثر من 46 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع رقم معاملاته بنسبة 4ر7 بالمائة، يليه فـرع تأمين الأخطار المختلفة بحصّة ناهزت 8ر21 بالمائة ثمّ فـرع التأمين من الحـريق بحصّة تناهز 7ر11 بالمائة وفرع تأمين النقل بنسبة 6ر2 بالمائة من مجموع رقم المعاملات.نمو التعـويضـات المدفوعة أظهرت احصائيات الهيئة العامة للتامين تواصل الارتفاع بشكل ملحوظ وللسنة الثانية على التوالي لنسق نموّ التعويضات الجملية المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين لفائدة حرفائها من المؤمن لهم خلال الثلاثية الأولى من سنة 2019 حيث بلغت 1ر317 م د مقابل 6ر258 م د في الفترة نفسها من العام الفارط بزيادة بنسبة 22 بالمائة.ويعزى هذا الارتفاع في إجمالي التعويضات المسدّدة إلى تفاقمها خاصة بعنوان فرع تأمين السيارات (25 بالمائة مقابل 9ر8 بالمائة) وبعنوان فرع التأمين من الحريق (5ر136 بالمائة مقابل 7ر34 بالمائة) وبعنوان فرع تأمين النقل (100 بالمائة) وكذلك بعنوان صنف التأمين على الحياة (4ر11 بالمائة).واسفادت جامعات المحار، الاتي عامة يمارسن نشاطهن من شهر اكتوبر الى حدود شهر ماي من السنة التي تلي من حلقات التكوين لاستغلال السلطعون الأزرق وارساء سلسلة قيم كاملة لهذه القشريات التي تعد اكلة ذات صيت.شهد العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2019 نموّا هاما بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، الذّي نتـج عـنه إكتتاب حوالي 783 الف عقدا مقابل زهاء 9ر674 الف عقدا بعنوان مختلف فروع التأمين على غير الحياة. وتستحوذ عقود التأمين على السيارات على النصيب الأوفر من هذه العقود (8ر70 بالمائة).كما تم خلال الفترة ذاتها اكتتاب 5ر183 ألف عقد بعنوان التامين على الحياة مقابل 4ر169 ألف عقد في الفترة نفسها من 2018 اي بزيادة بنسبة 3ر8 بالمائة.وأشارت الهيئة العامة للتامين الى انه بالرغم من تقلّص العدد الجملي للحوادث المصرّح بها في موفّى الثلاثية الأولى من 2019 بنسبة 7ر4 بالمائة ليعادل 383 الفا و447 حادثا مقابل 402 الاف و526 حادثا، فقد سجّل عدد الحوادث المصرّح بها (بعنوان فرع تأمين السيارات) ارتفاعا هاما فاق 10 بالمائة (ومثّل 7ر19 بالمائة من مجموع الحوادث) وكذلك عدد الحوادث المرتبطة بفرع تأمين الحريق بزيادة بحوالي 29 بالمائة وبفرع تأمين النقل ب10 بالمائة.محرز