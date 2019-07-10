سليانة: السيطرة على حريق جبل السرج الذي أتى على 10 هكتارات

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- تمكن اعوان حماية المدنية بالتعاون مع اعوان الغابات بولاية سليانة ظهر اليوم الاربعاء من السيطرة على الحريق الذي نشب ليلة أمس بسفح جبل السرج وأتى على حوالي 10 هكتارات من أشجار الصنوبر ونباتات "الديس" و" القندول" حسب ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي لمراسلة (وات) بالجهة.وأكّد ذات المصدر في سياق متصل أن الادارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة وإدارة الغابات تدخلتا لاطفاء الحريق بواسطة العنصر البشري نظرا لوجود تضاريس وعرة بجبل السرج تحول دون وصول وسائل الإطفاء.يذكر ان الحريق اندلع البارحة الثلاثاء بجبل السرج في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان وتوسّعت رقعته لتطال جبل السرج في ولاية سليانة بسبب هبوب رياح الشهيلي.