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الإعلان بسيدي بوزيد عن اطلاق مشروع ''علّوش سيدي بوزيد''

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - تم اليوم الاربعاء في منطقة "الجمال" من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية من ولاية سيدي بوزيد الاعلان عن إطلاق "مشروع علوش سيدي بوزيد" الممول من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية لفائدة اكثر من 100 منتفعا من شباب الجهة.

ويتمثل المشروع حسب ما أوضحه منور جمالي المنسق الوطني للمشروع في تصريح لمراسل (وات) في تربية الف نعجة من النوع البربري في مركب نموذجي يحتوي على 5 وحدات لتربية الاغنام ومركز لتسمين الحملان ومعمل لإنتاج العلف ومركز تحسين وراثي ومسلخ عصري ووحدات لتصنيف اللحوم.
وأشار الى أن هذا المشروع يمتد على عدد من المراحل وهي الانتاج والتسمين والتصنيف والتسويق حيث سيقع متابعة المنتفعين من مختصين من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لضمان نجاحه واستمراريته.


وسيمكّن المشروع من المحافظة على سلالة العلوش البربري المهدد بالاندثار وتهيئة الظروف المناسبة لتكاثره وتشجيع الشبان على الانخراط في هذا المجال بعد تذليل مختلف الصعوبات من طرف الادارات المتدخلة وبالتالي توفير مواطن شغل ودفع نسق التنمية في مثل هذه المناطق الداخلية.
ويذكر أن الكلفة الجملية للمشروع تبلغ 2 فاصل 9 مليون ارو تقوم الوكالة الابطالية للتعاون والتنمية بتمويل ثلثيه وتمتد مدة الانجاز على 3 سنوات وتنهي بتصدير العلّوش (الضأن) الى الاسواق الاوروبية والامريكية.



  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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