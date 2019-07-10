المنستير: اعتمادات فى حدود 1 مليون و200 ألف دينار لتعزيز حضور العمل الثقافي بالجهة

Mercredi 10 Juillet 2019



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- أعلن وزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين، في المجلس الجهوي للثقافة الخاص بولاية المنستير المنعقد امس الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة، عن تحصيص اعتمادات فى حدود 1 مليون و200 ألف دينار لتعزيز حضور العمل الثقافي بالولاية على مستوى التمويل العمومي للجمعيات ودعم المشاريع الفنية والمنح المسندة ودعم المهرجانات الصيفية والتظاهرات المستحدثة.وبحث هذا الاجتماع تقدّم الاستعدادات لاحتضان المهرجانات الصيفية في الجهة وطرق دعم التظاهرات الثقافية والإبداعية والنظر في سبل دعم المشاريع الثقافية المعطلة.وشدد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة تظافر كل الجهود والتنسيق مع كل الهيئات والمؤسسات العمومية بولاية المنستير للترفيع في مؤشرات التنمية الثقافية وتعزيز سير العمل الثقافي والارتقاء بالوعي الذاتي والجماعي وتوسيع دائرة الممارسة الثقافية من خلال مزيد التعريف بآليات الدعم العمومي المتاح ودعوة الطاقات الشابة إلى الانخراط فيها والمساهمة في خلق حركية متميزة.دعا إلى إحكام استغلال كافة المواقع الأثرية في الولاية من معالم تاريخية وحضارية وتراث مادي ولامادي سعيا إلى إعادة الاعتبار لهذا القطاع من حيث هو مجال للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المصالحة مع الذاكرة وتحويل الموروث إلى أجنحة للإبداع والإبتكار إلى جانب تطوير الخدمة العمومية في مجال حماية التراث و تثمينه.وحضر المجلس الجهوي للثقافة الخاص بولاية المنستير، بالخصوص والي المنستير أكرم السبري، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن هذه الجهة، ومديرو المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفاعلون في الحقل الثقافي وممثلون عن المجتمع المدني بالجهة.