Radio Babnet Tunisie On Air:   

حركة هلموا لتونس.. قيادات عسكرية سابقة تخوض غمار السياسة وتستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - اختارت قيادات عسكرية سابقة الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة اطلقوا عليها اسم "هلموا لتونس" ، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية"، وفق ما أكده رئيس الحركة مصطفى صاحب الطابع .

وأضاف خلال ندوة صحفية صباح اليوم الاربعاء، لتقديم الحزب الذي تحصل على التأشيرة القانونية في نوفمبر 2018، أن مؤسسي الحزب من القيادات العسكرية المتقاعدة انخرطوا في الحياة المدنية، وأنهم منفتحون على كافة مكونات المجتمع المدني والهياكل الوطنية، مبينا أن مرجعيتهم العسكرية لا تعني أنهم سيمثلون حكما للمؤسسة العسكرية التي طالما اختارت نهج الحياد ولم تنخرط في الحياة السياسية.


وقال "نحن حركة مدنية وطنية إنسانية لتلبية حاجيات التونسيين، أردنا المشاركة في الشأن العام، ولم نختر أن نكون جمعية لأننا لا نهدف لعمل خيري واخترنا أن نكون حزبا لأن هدفنا هو العمل في دوالب الحكم"، مشددا على أن استرجاع ثقة الشعب في السياسيين تفرض اليوم التجديد في الساحة السياسية وتقديم بديل يؤمن بقيم العمل والانتاج في ظل احترام المبادئ والقوانين.

وأكد أن الحركة على نفس المسافة من كافة الأحزاب وأنها ليست في عداوة ضد أي طرف كان وأنها فقط ضد الجهل والفقر والجريمة المنظمة والإفلاس والفوضى، مشددا بقوله من فشل في الحكم فليترك مكانه لغيره ، نحن في حاجة لدولة قوية قادرة على قيادة البلاد وتطبيق القانون ولا تخاف من القيام بإصلاحات كبرى مهما كانت التحديات والعوائق التي تجابهها".

وبخصوص الاستعداد للانتخابات التشريعية والتحالفات الممكنة قال رئيس الحركة "اتصلت بنا تقريبا كافة الأطراف السياسية باستثناء حركة النهضة ونحن بصدد التفكير والتحاور صلب الحركة بخصوص هذه المسألة"، مشيرا إلى أن قائمات الحزب للانتخابات التشريعية ستكون جاهزة قريبا وستشمل 24 ولاية وأن أغلب مكوناتها من الشباب ولا تضم أي قيادي حزبي من العسكريين المتقاعدين أو من غير العسكريين.
أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقد لفت صاحب الطابع إلى أن حركته تؤمن بأن قلب الحكم ليس في قرطاج (رئاسة الجمهورية) وأن تغيير الواقع يتم في باردو تحت قبة البرلمان، ولذلك تركز حركة "هلموا لتونس" على الانتخابات التشريعية، معتبرا أنه من الأجدر أن تتفق القوى الوطنية على مرشح واحد تكون حظوظه أقوى بدل تشتيت الأصوات على عشرات المترشحين.

  
  
     
  
cadre-c2d54d5dcf88cc2cbec37e651d2005f0-2019-07-10 12:18:49






0 de 0 commentaires pour l'article 185484



Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 10 جويلية 2019 | 7 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:32 05:07 03:15
33°
 32° % 33 :الرطــوبة
تونــس 23°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
32°-2333°-2234°-2537°-2637°-25
  • Avoirs en devises
    13414,6

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,24329 DT        1$ =2,88714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   1204,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562761794|185484 2736|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires