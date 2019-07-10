مدنين: تدخلات مختلفة بالأودية الثلاثة التي تشق مدينة مدنين

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - انطلقت بلدية مدنين في إنجاز عدة تدخلات بالأودية الثلاثة التي تشقّ المدينة وهي وادي الغرباوي والقبلاوي وعبد الحق وذلك في إطار الصفقة الإطارية مع إدارة المياه العمرانية والممتدة على ثلاث سنوات وفق ما ذكره رئيس البلدية منصف بن يامنة.
وتتمثل هذه التدخلات التي تقدر كلفتها ب400 الف دينار في اشغال صيانة وتنظيف وجهر ورفع النفايات الصلبة وخاصة منها نفايات مواد البناء وتيسير سيلان المياه لمنع ترسّبها وركودها وما ينجرّ عن ذلك من انزعاجات انبعاث الروائح وانتشار الحشرات بمختلف أنواعها.
وسيتمّ في إطار الميزانية التشاركية القيام بتدخلات اخرى نهاية هذه الصائفة لما تتطلبه هذه الاودية التي تطرح عدة اشكاليات وسط المدينة وللاحياء المجاورة لها من أشغال مختلفة.
وسيشمل هذه الاودية برنامج لتدخل أوسع أمام شساعة مساحتها وما تتطلبه من تدخل اكبر باعتمادات كبرى حيث تعهدت وزارة التجهيز والاسكان برصد اعتمادات للقيام بإشغال بهذه الاودية فيما سيتم التدخل بها ضمن برنامج حماية مدينة مدنين من الفيضانات سنة 2020 باعتمادات تبغ 6 ملايين دينار .
وتتمثل هذه التدخلات التي تقدر كلفتها ب400 الف دينار في اشغال صيانة وتنظيف وجهر ورفع النفايات الصلبة وخاصة منها نفايات مواد البناء وتيسير سيلان المياه لمنع ترسّبها وركودها وما ينجرّ عن ذلك من انزعاجات انبعاث الروائح وانتشار الحشرات بمختلف أنواعها.
وسيتمّ في إطار الميزانية التشاركية القيام بتدخلات اخرى نهاية هذه الصائفة لما تتطلبه هذه الاودية التي تطرح عدة اشكاليات وسط المدينة وللاحياء المجاورة لها من أشغال مختلفة.
وسيشمل هذه الاودية برنامج لتدخل أوسع أمام شساعة مساحتها وما تتطلبه من تدخل اكبر باعتمادات كبرى حيث تعهدت وزارة التجهيز والاسكان برصد اعتمادات للقيام بإشغال بهذه الاودية فيما سيتم التدخل بها ضمن برنامج حماية مدينة مدنين من الفيضانات سنة 2020 باعتمادات تبغ 6 ملايين دينار .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:32
|05:07
|03:15
|
33°
|32°
|% 27
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|32°-23
|33°-22
|34°-25
|37°-26
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(138 680) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 483) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 467) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 369) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 171) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 819) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 694) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 069) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 057) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 537) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 137) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 995) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 630) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 827) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 246) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 434) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 765) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 398) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 855) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 456) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: مايا القصوري: لو عينت النهضة شخصا على راس المحكمة الدستورية سيحكم بالشريعة