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مدنين: تدخلات مختلفة بالأودية الثلاثة التي تشق مدينة مدنين

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - انطلقت بلدية مدنين في إنجاز عدة تدخلات بالأودية الثلاثة التي تشقّ المدينة وهي وادي الغرباوي والقبلاوي وعبد الحق وذلك في إطار الصفقة الإطارية مع إدارة المياه العمرانية والممتدة على ثلاث سنوات وفق ما ذكره رئيس البلدية منصف بن يامنة.

وتتمثل هذه التدخلات التي تقدر كلفتها ب400 الف دينار في اشغال صيانة وتنظيف وجهر ورفع النفايات الصلبة وخاصة منها نفايات مواد البناء وتيسير سيلان المياه لمنع ترسّبها وركودها وما ينجرّ عن ذلك من انزعاجات انبعاث الروائح وانتشار الحشرات بمختلف أنواعها.
وسيتمّ في إطار الميزانية التشاركية القيام بتدخلات اخرى نهاية هذه الصائفة لما تتطلبه هذه الاودية التي تطرح عدة اشكاليات وسط المدينة وللاحياء المجاورة لها من أشغال مختلفة.

وسيشمل هذه الاودية برنامج لتدخل أوسع أمام شساعة مساحتها وما تتطلبه من تدخل اكبر باعتمادات كبرى حيث تعهدت وزارة التجهيز والاسكان برصد اعتمادات للقيام بإشغال بهذه الاودية فيما سيتم التدخل بها ضمن برنامج حماية مدينة مدنين من الفيضانات سنة 2020 باعتمادات تبغ 6 ملايين دينار .

  
  
     
  
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Groupe A
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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