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موقع Algerie 360 : لجنة قضائية في الجزائر للبحث في شبهة تبييض أموال متعلقة بنبيل القروي

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع Algerie 360 الجزائري مقالا تحت عنوان
Accusés de blanchiment d'argent en Tunisie: Commission rogatoire en Algérie au sujet des frères Karoui


قال فيه بأن القضاء التونسي و على مدار ال48 ساعة الماضية،قد أرسل العديد من اللجان القضائية بما فيها الجزائر كجزء من تحقيق واسع النطاق في شبهة غسيل أموال تعلقت بالأخوين "قروي" غازي و نبيل صاحب قناة نسمة و الذي يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .


و أشار المقال إلى ان القطب الإقتصادي و المالي قد أصدر بداية الأسبوع قرار بتجميد أموال القروي و تحجير السفر عليه ،و ذلك على خلفية شكوى قدمتها منظمة iwatch غير الحكومية
و أضاف المقال ان القروي متهم غسيل الأموال في أكثر من بلد في العالم ومن بينها الجزائر و المغرب و لوكسمبورغ ..

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
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