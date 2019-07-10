موقع Algerie 360 : لجنة قضائية في الجزائر للبحث في شبهة تبييض أموال متعلقة بنبيل القروي

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع Algerie 360 الجزائري مقالا تحت عنوان
Accusés de blanchiment d'argent en Tunisie: Commission rogatoire en Algérie au sujet des frères Karoui
قال فيه بأن القضاء التونسي و على مدار ال48 ساعة الماضية،قد أرسل العديد من اللجان القضائية بما فيها الجزائر كجزء من تحقيق واسع النطاق في شبهة غسيل أموال تعلقت بالأخوين "قروي" غازي و نبيل صاحب قناة نسمة و الذي يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .
و أشار المقال إلى ان القطب الإقتصادي و المالي قد أصدر بداية الأسبوع قرار بتجميد أموال القروي و تحجير السفر عليه ،و ذلك على خلفية شكوى قدمتها منظمة iwatch غير الحكومية
و أضاف المقال ان القروي متهم غسيل الأموال في أكثر من بلد في العالم ومن بينها الجزائر و المغرب و لوكسمبورغ ..
قال فيه بأن القضاء التونسي و على مدار ال48 ساعة الماضية،قد أرسل العديد من اللجان القضائية بما فيها الجزائر كجزء من تحقيق واسع النطاق في شبهة غسيل أموال تعلقت بالأخوين "قروي" غازي و نبيل صاحب قناة نسمة و الذي يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .
و أشار المقال إلى ان القطب الإقتصادي و المالي قد أصدر بداية الأسبوع قرار بتجميد أموال القروي و تحجير السفر عليه ،و ذلك على خلفية شكوى قدمتها منظمة iwatch غير الحكومية
و أضاف المقال ان القروي متهم غسيل الأموال في أكثر من بلد في العالم ومن بينها الجزائر و المغرب و لوكسمبورغ ..
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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