المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن تضامنه مع عدد من نشطاء اعتصام ''هرمنا''

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه مع عدد من نشطاء اعتصام "هرمنا" في ولاية سيدي بوزيد وذلك قبيل مثولهم أمام المحكمة الابتدائية بالجهة غدا الخميس اعتراضا على حكم غيابي في حقهم بالسجن لمدة سنة.وأفاد المنتدى في بيان له اليوم الأربعاء أن 6 نشطاء وهم على التوالي كل من عبد الحليم حمدي ومهدي بدراوي ونبيل قاسمي ومحمد زارعي وزياد عماري ونزار قاسمي سيمثلون غدا الخميس أمام المحكمة في هذه القضية عدد 886/2019 بعد مشاركتهم في اعتصام خلال سنة 2017 مذكرا أن ذات الاعتصام شهد أشكالا سلمية وتوج باتفاق على تسوية وضعيات المعتمصين.وانتقد البيان ما وصفه ب"استمرار الحكومة في تجاهل تعهداتها ازاء الاعتصام ولجوئها لأسلوب تجريم المطالب الدستورية المشروعة وملاحقة النشطاء قضائيا داعيا اياها الى الالتزام بكل تعهداتها السابقة الموقعة مع الأطراف الاجتماعية الفاعلة بولاية سيدي بوزيد.كما عبر المنتدى عن دعمه لكافة أشكال الاحتجاج المدني والسلمي المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والحريات مؤكدا وقوفه مع من أسماهم ب"الفئات والجهات المحرومة" في نضالها المدني والسلمي من أجل الحق في العيش الكريم والتنمية وتفعيل الحقوق الدستورية في التشغيل والصحة والتعليم.