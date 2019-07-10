تطور العائدات السياحية ب 5ر42 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2019

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- بلغت العائدات السياحية، خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قيمته 1982 مليون دينار مقابل 1391 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2018 أي بتطور بنسبة 5ر42 بالمائة.وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ان عدد الوافدين على تونس الى موفى شهر جوان المنقضي بلغ 3 ملايين و774 ألف زائر غير مقيم مسجلا زيادة بنسبة 7ر16 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط.وبحسب نفس المصدر فقد تطورت نسبة السياح المغاربة الوافدين على تونس ب3ر18 بالمائة وتسجيل زيادة بنسبة 22 بالمائة في عدد السياح الأوروبيين.يشار في هذا الإطار الى تطور عدد السياح البريطانيين الذي تضاغف مرتين مقارنة بالعدد المسجل العام الفارط أي بزيادة بنسبة 119 بالمائة مع ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بنسبة 2ر26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وتتطلع تونس، خلال كامل سنة 2019، الى استقطاب حوالي 9 ملايين سائح بحسب تصريحات إعلامية رسمية من رئيس الحكومة ووزير السياحة والصناعات التقليدية سائح، مقابل 8 ملايين في سنة 2018 وعرفت تونس في سنة 2015 ضربات إرهابية طالت مواقع سياحية (سوسة والمتحف الوطني بباردو في مارس وجوان) كانت لها تداعيات كبيرة على القطاع السياحي لكن سرعان ما تكثفت الجهود في السنوات الأخيرة لاستعادة ثقة وكالات السياحة العالمية في الوجهة التونسية ولا سيما رفع تحجير السفر على تونس من عدة دول في العالم.