وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق أشغال وصلة الطريق السيارة تطاوين – مدنين

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - يؤدي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019 زيارة عمل الى ولاية تطاوين للاطلاع على عدد من مشاريع البنية التحتية بالجهة.
وكانت بداية الزيارة باعطاء الوزير إشارة انطلاق أشغال وصلة الربط السريعة بين ولاية تطاوين والطريق السيارة أ1 وتمتد الوصلة على طول حوالي 50 كم منها 3.7 كم طريق حزامية لتطاوين الجديدة ومن المنتظر ان تدوم الاشغال على 30 شهرا بكلفة جملية تقدر ب120 مليون دينار
وسيمكن هذا المشروع من ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة
الطريق السيارة قابس-مدنين
وكان وزير التجهيز ادى أمس زيارة الى مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين للاطلاع على مدى تقدم الأشغال وتمتد الطريق السيارة في اجزائها الاربعة على 84.8 كم بكلفة جملية تقدر ب 367.1 م د وبلغ تقدم الاشغال 67.5 ٪ واوصى السيد الوزير بالتسريع في نسق الانجاز و الحرص على احترام كل المواصفات الفنية.
كما زار نور الدين سالمي مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات بكلفة 4 م د و بلغت نسبة تقدم الأشغال 35٪ و يتمثل المشروع في تهيئة وادي الاجدل على طول 1400 متر ووادي السقي على طول 800 متر ووادي مارث
وكانت بداية الزيارة باعطاء الوزير إشارة انطلاق أشغال وصلة الربط السريعة بين ولاية تطاوين والطريق السيارة أ1 وتمتد الوصلة على طول حوالي 50 كم منها 3.7 كم طريق حزامية لتطاوين الجديدة ومن المنتظر ان تدوم الاشغال على 30 شهرا بكلفة جملية تقدر ب120 مليون دينار
وسيمكن هذا المشروع من ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة
الطريق السيارة قابس-مدنين
وكان وزير التجهيز ادى أمس زيارة الى مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين للاطلاع على مدى تقدم الأشغال وتمتد الطريق السيارة في اجزائها الاربعة على 84.8 كم بكلفة جملية تقدر ب 367.1 م د وبلغ تقدم الاشغال 67.5 ٪ واوصى السيد الوزير بالتسريع في نسق الانجاز و الحرص على احترام كل المواصفات الفنية.
كما زار نور الدين سالمي مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات بكلفة 4 م د و بلغت نسبة تقدم الأشغال 35٪ و يتمثل المشروع في تهيئة وادي الاجدل على طول 1400 متر ووادي السقي على طول 800 متر ووادي مارث
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Par:rommen (Tunisia )
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