وزير التجهيز يعطي إشارة انطلاق أشغال وصلة الطريق السيارة تطاوين – مدنين

Mercredi 10 Juillet 2019



باب نات

الطريق السيارة قابس-مدنين

- يؤدي وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي اليوم الأربعاء 10 جويلية 2019 زيارة عمل الى ولاية تطاوين للاطلاع على عدد من مشاريع البنية التحتية بالجهة.وكانت بداية الزيارة باعطاء الوزير إشارة انطلاق أشغال وصلة الربط السريعة بين ولاية تطاوين والطريق السيارة أ1 وتمتد الوصلة على طول حوالي 50 كم منها 3.7 كم طريق حزامية لتطاوين الجديدة ومن المنتظر ان تدوم الاشغال على 30 شهرا بكلفة جملية تقدر ب120 مليون ديناروسيمكن هذا المشروع من ربط مدينة تطاوين بالطريق السيارةوكان وزير التجهيز ادى أمس زيارة الى مشروع الطريق السيارة قابس-مدنين للاطلاع على مدى تقدم الأشغال وتمتد الطريق السيارة في اجزائها الاربعة على 84.8 كم بكلفة جملية تقدر ب 367.1 م د وبلغ تقدم الاشغال 67.5 ٪ واوصى السيد الوزير بالتسريع في نسق الانجاز و الحرص على احترام كل المواصفات الفنية.كما زار نور الدين سالمي مشروع حماية مدينة مارث من الفيضانات بكلفة 4 م د و بلغت نسبة تقدم الأشغال 35٪ و يتمثل المشروع في تهيئة وادي الاجدل على طول 1400 متر ووادي السقي على طول 800 متر ووادي مارث