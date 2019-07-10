تصادم طائرتين قطريتين خلال طلعة تدريبية ونجاة طاقميهما بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية

Mercredi 10 Juillet 2019



أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، تصادم طائرتين تابعتين لها أثناء رحلة تدريبية، مشيرة إلى" سلامة" طاقميهما.وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على تويتر: "إنه وأثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب".وأضاف البيان أن طاقمي الطائرتين تمكنا من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف.