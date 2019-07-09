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الحمامات: سعر المظلات الشاطئية يصل الى 250 و 600 دينار

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - اكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ، سليم سعد الله ، في تصريح لاذاعة " راديو ماد "تسجيل تجاوزات كبيرة على المواطن في الشواطئ التونسية خلال هذه الفترة ، حيث يتم استغلال المواطنين من خلال كراء المساحات الشاطئية وحيازة الملك البحري العمومي دون الالتزام بالتراخيص التي تمنحها البلديات للخواص.

ودعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السلط المعنية إلى التدخل العاجل مبينا أنه في الحمامات وصل سعر المظلات الشاطئية إلى 250 و650 دينار في اليوم.


وقال أنه هناك تجاوزات أخرى تتمثل في البيع المشروط في المشارب الشاطئية وارتفاع الأسعار ،مفيدا بأنه تم إبرام اتفاقية مع الجامعة التونسية لوكالات الأسعار للحد من التجاوزات والتدخل في حال حدوث بعض الاخلالات ، ولم يتم إبرام اتفاقية مع النزل للحد من التجاوزات التي يتعرض لها المستهلك التونسي.



  
  
     
  
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Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
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