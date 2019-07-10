بنزرت: اجراءات جهوية لتسريع انجاز فضاءات سكنية

Mercredi 10 Juillet 2019



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- تناولت جلسة العمل الملتئمة يوم الاربعاء بمقر ولاية ينزرت باشراف والي الجهة محمد قويدر وحضور المدير الجهوي للوكالة العقارية للسكنى صلاح الدين الشايبي انجاز مختلف المشاريع المستقبلية للوكالة العقارية للسكنى بولاية بنزرت .واكد والي بنزرت حرص السلطات الجهوية على معاضدة برامج الوكالة بولاية بنزرت خاصة في ظل الضغط العمراني الذي تشهده الجهة والذي وصفه "بالرهيب "وهو ما يحتم توفير فضاءات ومدن سكنية جديدة تضمن القضاء على كل اشكال البناء العشوائي وحماية الملك العمومي والخاص البري منه والغابي والبحري من كل الاعتداءات التي قد تطاله .ومن جانبه اشار المدير الجهوي للوكالة العقارية للسكنى الى ان الوكالة برمجت على المدى القريب انجاز تجمع سكني بارض دولية بمنطقة الناظور من معتمدية بنزرت الشمالية على مساحة 40 هك حيث تم الانطلاق في اعداد ملف فني للمشروع لعرضه على انظار مصالح بلدية بنزرت على غرار بقية المتدخلين العموميين .كما ذكر انه سيتم الشروع في الاعداد لاحداث منطقة تدخل عقاري على مساحة 140 هك قرب التجمع السكني بالناظور حيث ينتظر تمكين اللجنة الوطنية لتحديد التجمعات السكنية من ملف فني معمق من اجل الحصول على الموافقات المبدئية بشانها .وفي هذا الصدد دعا والي بنزرت مصالح الوكالة للاخذ بعين الاعتبار عند احداث مناطق التدخل العقاري الجديدة مسالة ربطها بالغاز الطبيعي تثمينا للمشروع الذي يجري انجازه بالجهة بكلفة توازي 140 م د وايضا ربطها ببقية الشبكات الفنية ولاسيما شبكة التطهير وتصريف مياه الامطار وغيرها .وبين الشايبي ان ادارته راسلت من خلال ملف فني متكامل مصالح اللجنة الوطنية لتحديد التجمعات السكنية من اجل الحصول على موافقاتها المبدئية ورايها بشان مشروع المدينة السكنية الجديدة المزمع انجازها على مساحة حوالي 3000 هك من قبل الوكالة باوتيك .يشارالى ان الجلسة شهدت ايضا استعراض اخر الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوكالة العقارية للسكنى بشان مشروع التجمعين السكنيين بكل من تينجة وحي الاندلس بماطر على مساحة 18 هك والمبرمجين لسنتي 2019 و2020 ، ومشروع الشراكة السكني المبرمج بين الوكالة وديوان المساكن العسكرية بمنطقة راس البلاد ببنزرت الشمالية على مساحة 8 هك وسبل تجاوز بعض الاشكاليات القائمة .