محمد الفاضل محفوظ يلتقي وفدا عن منظمة أوكسفام

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - استقبل محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء وفدا عن مكتب منظمة "أوكسفام OXFAM" بتونس تتقدمه هالة الغربي مديرة المكتب.
وتناول اللقاء آفاق التعاون والشراكة في المجالات المتّصلة بمناصرة حقوق المرأة ونشر ثقافتها ودعم العمل التشاركي مع قوى المجتمع المدني في هذا المجال.
واستعرض أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء ملامح مشروع "القيادات النسائية" الذي تعتزم المنظمة إنجازه بهدف تعزيز دور المجتمع المدني النسوي وتطوير قدراته التنظيمية والاستراتيجية وتحسين قدرة الجمعيات النسوية على التأثير في السياسات وإحداث التغيير المجتمعي لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
يذكر أن منظمة "أوكسفام" أسست مكتبا لها بتونس منذ سنة 2012 وهي منظمة دولية تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وتنفيذ برامج وحملات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وبناء قدرات المجتمع وخاصة النساء والشباب والمجتمع المدني.
وتناول اللقاء آفاق التعاون والشراكة في المجالات المتّصلة بمناصرة حقوق المرأة ونشر ثقافتها ودعم العمل التشاركي مع قوى المجتمع المدني في هذا المجال.
واستعرض أعضاء الوفد خلال هذا اللقاء ملامح مشروع "القيادات النسائية" الذي تعتزم المنظمة إنجازه بهدف تعزيز دور المجتمع المدني النسوي وتطوير قدراته التنظيمية والاستراتيجية وتحسين قدرة الجمعيات النسوية على التأثير في السياسات وإحداث التغيير المجتمعي لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين.
يذكر أن منظمة "أوكسفام" أسست مكتبا لها بتونس منذ سنة 2012 وهي منظمة دولية تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي وتنفيذ برامج وحملات لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة وبناء قدرات المجتمع وخاصة النساء والشباب والمجتمع المدني.
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Par:essoltan (France )
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