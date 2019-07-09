توزر: بلدية دقاش تنشئ موقعا تفاعليا من أجل تقريب الخدمة الآنية من المواطن

Mardi 09 Juillet 2019
وات - أنشأت بلدية دقاش من ولاية توزر في الأيام القليلة الأخيرة موقعا تفاعليا على شبكة الانترنات وهي التجربة الأولى للبلدية في هذا المجال من أجل تقريب الخدمة من المواطن إضافة الى دوره الترويجي للمدينة في المجالين السياحي والاستثماري بحسب ما ذكره كمال الخالدي رئيس البلدية.
وبيّن الخالدي في تصريح لمراسلة (وات) أن المبادرة تهدف الى توفير مجموعة من الخدمات المتنوعة على غرار الاطلاع على محاضر مختلف جلسات البلدية وكافة المستجدّات والنفاذ الى المعلومة من خلال الوثائق الرسمية والاخبار ومستجدات العمل البلدي والتنموي الى جانب ما يوفره الموقع من فرص للمواطن للتعبير عن رأيه ومشاغله والنقائص البلدية في المناطق السكنية الراجعة اليها ترابيا مع تحيين منشورات الموقع بصفة يومية حسب تأكيده لإتاحة الفرصة لمتابعة العمل البلدي والإنجازات والتفكير المشترك في برمجة المشاريع والبرامج.
وأضاف أن الموقع ليس بإمكانه في الوقت الراهن الانفتاح على استخراج الوثائق أو بعض الخدمات الإدارية إلا أنه يمثل فرصة للانفتاح على العالم الخارجي نظرا لتطلّعات البلدية بإدراجها ضمن البلديات السياحية لذلك يسعى الموقع الى التسويق السياحي للبلدية بما يتيحه من فرص للتعرف على مكوناتها السياحية والطبيعية فضلا عن استقطاب المستثمرين.
وبيّن الخالدي في تصريح لمراسلة (وات) أن المبادرة تهدف الى توفير مجموعة من الخدمات المتنوعة على غرار الاطلاع على محاضر مختلف جلسات البلدية وكافة المستجدّات والنفاذ الى المعلومة من خلال الوثائق الرسمية والاخبار ومستجدات العمل البلدي والتنموي الى جانب ما يوفره الموقع من فرص للمواطن للتعبير عن رأيه ومشاغله والنقائص البلدية في المناطق السكنية الراجعة اليها ترابيا مع تحيين منشورات الموقع بصفة يومية حسب تأكيده لإتاحة الفرصة لمتابعة العمل البلدي والإنجازات والتفكير المشترك في برمجة المشاريع والبرامج.
وأضاف أن الموقع ليس بإمكانه في الوقت الراهن الانفتاح على استخراج الوثائق أو بعض الخدمات الإدارية إلا أنه يمثل فرصة للانفتاح على العالم الخارجي نظرا لتطلّعات البلدية بإدراجها ضمن البلديات السياحية لذلك يسعى الموقع الى التسويق السياحي للبلدية بما يتيحه من فرص للتعرف على مكوناتها السياحية والطبيعية فضلا عن استقطاب المستثمرين.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:07
|03:14
|
28°
|27°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|27°-26
|33°-23
|34°-22
|34°-24
|37°-25
Follow @babnet_Tunisie
(138 642) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 019) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 450) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 247) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 160) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 669) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 334) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 048) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 036) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 479) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 060) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 976) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 498) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 624) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 238) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 426) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 751) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 381) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 849) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 446) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:cartaginois2011 ( )
Sur: نبيل القروي لجون أفريك : القضاء في تونس أصبح قضاء النهضة و يتعامل بأسلوب أردوغان في تلفيق التهم