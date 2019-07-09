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توزر: بلدية دقاش تنشئ موقعا تفاعليا من أجل تقريب الخدمة الآنية من المواطن

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - أنشأت بلدية دقاش من ولاية توزر في الأيام القليلة الأخيرة موقعا تفاعليا على شبكة الانترنات وهي التجربة الأولى للبلدية في هذا المجال من أجل تقريب الخدمة من المواطن إضافة الى دوره الترويجي للمدينة في المجالين السياحي والاستثماري بحسب ما ذكره كمال الخالدي رئيس البلدية.

وبيّن الخالدي في تصريح لمراسلة (وات) أن المبادرة تهدف الى توفير مجموعة من الخدمات المتنوعة على غرار الاطلاع على محاضر مختلف جلسات البلدية وكافة المستجدّات والنفاذ الى المعلومة من خلال الوثائق الرسمية والاخبار ومستجدات العمل البلدي والتنموي الى جانب ما يوفره الموقع من فرص للمواطن للتعبير عن رأيه ومشاغله والنقائص البلدية في المناطق السكنية الراجعة اليها ترابيا مع تحيين منشورات الموقع بصفة يومية حسب تأكيده لإتاحة الفرصة لمتابعة العمل البلدي والإنجازات والتفكير المشترك في برمجة المشاريع والبرامج.


وأضاف أن الموقع ليس بإمكانه في الوقت الراهن الانفتاح على استخراج الوثائق أو بعض الخدمات الإدارية إلا أنه يمثل فرصة للانفتاح على العالم الخارجي نظرا لتطلّعات البلدية بإدراجها ضمن البلديات السياحية لذلك يسعى الموقع الى التسويق السياحي للبلدية بما يتيحه من فرص للتعرف على مكوناتها السياحية والطبيعية فضلا عن استقطاب المستثمرين.

  
  
     
  
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  Pts J G N P DB
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
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