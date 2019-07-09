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عدد من مناطق المتلوي تشهد غدا الاربعاء اضطرابا وانقطاعا في توزيع المياه

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة السابعة صباحا من يوم الأربعاء 10 جويلية 2019 بعدد من الأحياء بمدينة المتلوي (ولاية قفصة) وهي المزيرعة، الثالجة 2، الشباب، النسيم، الرئيس، السعادة الشرقي والغربي وحي الزهور 1 و 2 و3.

ويأتي هذا الإنقطاع نتيجة برمجة الشركة لأشغال ربط بئر عميقة جديدة "اللوزة 3"، ومن المنتظر إستئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السابعة صباحا من يوم الخميس 11 جويلية 2019.
وتتنزل هذه الأشغال في إطار تدعيم الموارد المائية وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة المتلوي وفق بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه شيراز


  
  
     
  
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Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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