بلال الونيفي أمينا عام للإتحاد العربي للسلامة المرورية

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- على إثر انعقاد الندوة الدولية حول حوكمة وإدارة السلامة المرورية التي احتضنتها مدينة المنستير يومي 5 و6 جويلية الجاري، وقع الاختيار على رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، بلال الونيفي، ليشغل خطّة الأمين العام للاتحاد العربي للسلامة المرورية.ويعتبر الاتحاد العربي للسلامة المرورية إحدى المنظمات المتخصصة في السلامة المرورية بمفهومها الواسع، ويرأسه المهندس السعودي سعيد الحارثي، وتتمثل رسالته الأساسية في رفع مستوى التنسيق بين المنظمات والجمعيات والهياكل العربية التي تعنى بمجالات التربية والسلامة المرورية، ليكون هيكلا قائدا ورائدا في توحيد الجهود العربية من أجل تنفيذ سياسات فعالة للسلامة على الطرقات.