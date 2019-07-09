Radio Babnet Tunisie On Air:   

بلال الونيفي أمينا عام للإتحاد العربي للسلامة المرورية

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
باب نات - على إثر انعقاد الندوة الدولية حول حوكمة وإدارة السلامة المرورية التي احتضنتها مدينة المنستير يومي 5 و6 جويلية الجاري، وقع الاختيار على رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، بلال الونيفي، ليشغل خطّة الأمين العام للاتحاد العربي للسلامة المرورية.

ويعتبر الاتحاد العربي للسلامة المرورية إحدى المنظمات المتخصصة في السلامة المرورية بمفهومها الواسع، ويرأسه المهندس السعودي سعيد الحارثي، وتتمثل رسالته الأساسية في رفع مستوى التنسيق بين المنظمات والجمعيات والهياكل العربية التي تعنى بمجالات التربية والسلامة المرورية، ليكون هيكلا قائدا ورائدا في توحيد الجهود العربية من أجل تنفيذ سياسات فعالة للسلامة على الطرقات.



  
  
     
  
cadre-750ab492078b14d86002835f887eef6a-2019-07-09 14:37:38






0 de 0 commentaires pour l'article 185430



Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 09 جويلية 2019 | 6 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:07 03:14
35°
 35° % 30 :الرطــوبة
تونــس 25°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
35°-2533°-2434°-2334°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    13447,6

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,25017 DT        1$ =2,87920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   1352,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562685078|185430 556|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires