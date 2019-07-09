المحكمة الدائمة للشعوب تنظم من 26 الى 28 سبتمبر 2019 في تونس دورة محاكمة حول انتهاكات حقوق المهاجرين بالمنطقة المغاربية

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- تنظم المحكمة الدائمة للشعوب دورة محاكمة حول انتهاكات حقوق المهاجرين بالمنطقة المغاربية، وذلك من 26 الى 28 سبتمبر 2019 في تونس.وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء ان المحكمة الدائمة للشعوب قبلت طلبا تقدمت به قرابة 100 جمعية وشبكة ونقابة، في اطار المنتدى الاجتماعي المغاربي، من أجل تنظيم دورة محاكمة حول انتهاكات حقوق المهاجرين بالمنطقة المغاربية.وأضاف البلاغ ان كل المهاجرات والمهاجرين والمنظمات العاملة في مجال الهجرة والمهاجرين، مدعوون للمشاركة في المحكمة الدائمة للشعوب عن طريق ايداع شهاداتهم وتقارير خبرائهم قبل تاريخ 30 جويلية 2019 عبر تعمير "استمارة خبرة" أو "استمارة شهادة" وارسالها الى كتابة دورة المحكمة الدائمة للشعوب على البريد الالكتروني الخاص بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( alaa.talbi@ftdes.net ) وبمنتدى بدائل المغرب ( kamal.lahbib@gmail.com ).وسيتم خلال شهر سبتمر المقبل عقد ندوة صحفية حول الموضوع، قبل ان تنتظم جلسة استماع عامة للمحكمة الدائمة للشعوب من 26 الى 28 سبتمبر القادم، ليتم يوم 29 سبتمبر قراءة استنتاجات المحكمة الدائمة للشعوب في ندوة مفتوحة.وتهدف دورة المحاكمة حول انتهاكات حقوق المهاجرين بالمنطقة المغاربية الى تحديد وتقييم سلسلة المسؤوليات المشتركة عن انتهاكات حقوق الانسان على مدى رحلات الهجرة منذ انطلاقها، وذلك بالاعتماد على تجارب الأشخاص المعنيين والمتضررين مباشرة وعلى خبرات باحثين ومنظمات تعمل في مجال الهجرة.وذكر البلاغ بان المحكمة الدائمة للشعوب التي تأسست في 1979 ونظمت منذ احداثها 46 دورة، هي محكمة رأي تعمل باستقلالية تامة عن الدول وتستجيب لمطالب المجتمعات والشعوب التي انتهكت حقوقها وتهدف جلسات الاستماع التي تنظمها الى "اعادة السلطة للشعوب حين تفشل الدول والمنظمات الدولية في الدفاع عن حقوقهم".