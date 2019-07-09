منتسبو الطريقة الصوفية البوبكرية يطالبون بإنصافهم ضد ''حملة التشويه واتهامهم بالارهاب من قبل رئيس جمعية المحامين الشبان''

Mardi 09 Juillet 2019



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- دعا المنتسبون للطريقة الصوفية البوبكرية كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء للنظر في القضايا التي رفعوها ضد رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين اليونسي الذي اتهم منتسبي الطريقة البوبكرية "بالارهاب ونعتهم بالدواعش"، ورفع ما اعتبروه مظلمة تعرض لها الصوفيون في تونس.وطالب منتسب هذه الطريقة الصوفية معز بلحاج علي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة، برد الاعتبار لمريدي الطريقة البوبكرية بعد أن تم حفظ أكثر من 400 شكاية ضد المحامي اليونسي، دون أي تعليل أو تقديم سبب قانوني وراء اتخاذ هذا القرار وفق قوله ،مضيفا أن الشكايات كانت ثابتة ومدعمة بمؤيدات قانونية، مطالبا بتبيان سبب حفظ الشكايات دون بحث أو تحقيق.وذكر بأنه وعلى خلفية قضية الرأي العام المتعلقة بمدرسة الرقاب تعمد المحامي ياسين اليونسي بتاريخ 3 فيفري 2019 تحميل صورتين الاولى " للشيخ عبد الغني بوبكر والثانية لمجموعة من المريدين في أحد مجالس الذكر بزاوية باب سعدون" ونزلها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، في تدوينة مفتوحة للعموم اتهمهم فيها بالارهاب ناعتا اياهم بأبشع النعوت ودعا فيها المحامين والقضاة وعموم الناس إلى محاربتهم ، بأسلوب التأليب والتحريض".وأكد المحامي أسامة البرهومي من جهته تمسك الطريقة الصوفية البوبكرية بتتبع اليونسي قضائيا ورد الاعتبار لشيخ الطريقة عبد الغني بوبكر وكل المريدين مشددا على انه لا مجال للصلح والتسامح أمام ما اعتبروه افتراءات وتحامل على الطريقة وما صاحبه من تشويه وتشهير وتهديد وتحريض على محاربتهم وغلق زواياهم.يذكر أن هذه الندوة الصحفية انعقدت بالتعاون بين منتسبي الطريقة الصوفية البوبكرية وإتحاد الطرق الصوفية بتونس وجمعية قدماء جامع الزيتونة وأحبائه.