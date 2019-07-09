إنقاذ 71 مهاجرا غير نظامي من الغرق قرب سواحل صفاقس

Mardi 09 Juillet 2019
تونس/يسرى ونّاس - أنقذ خفر السواحل التونسية، 71 مهاجرا غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط قرب سواحل ولاية صفاقس .
وقال العقيد حسام الدين الجبالي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي إن "الوحدات العائمة في المنطقة البحرية بقرقنة في ولاية صفاقس، أنقذت الإثنين، 71 مجتازا للحدود البحريّة خلسة من جنسيات مختلفة، إثر غرق قاربهم الذي تحرك من سواحل مدينة زوارة الليبية".
وأضاف للأناضول، أن قارب المهاجرين كان يقل 37 بنغلاديشيا و4 صوماليين و8 مصريين و8 مغاربة و7 جزائريين و4 سودانيين وتشاديان وتونسيا.
ولفت إلى أنه "تم التنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين لمتابعة الموضوع".
يشار إلى أن ليبيا تعد من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين بالعبور إلى أوروبا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.
وقال العقيد حسام الدين الجبالي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي إن "الوحدات العائمة في المنطقة البحرية بقرقنة في ولاية صفاقس، أنقذت الإثنين، 71 مجتازا للحدود البحريّة خلسة من جنسيات مختلفة، إثر غرق قاربهم الذي تحرك من سواحل مدينة زوارة الليبية".
وأضاف للأناضول، أن قارب المهاجرين كان يقل 37 بنغلاديشيا و4 صوماليين و8 مصريين و8 مغاربة و7 جزائريين و4 سودانيين وتشاديان وتونسيا.
ولفت إلى أنه "تم التنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين لمتابعة الموضوع".
يشار إلى أن ليبيا تعد من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين بالعبور إلى أوروبا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 18:21 اعتصام مفتوح بالقصبة لإطارات الشؤون الدينية
- Hier 17:46 هل أعلن الباجي نهاية حافظ قائد السبسي
- Hier 14:23 ارتفاع نسب الطلاق بمصر 6.7 بالمائة في 2018
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:07
|03:14
|
38°
|38°
|% 13
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|38°-26
|33°-23
|34°-23
|33°-24
|37°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 592) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 637) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 414) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 964) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 139) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 525) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 962) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 032) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 988) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 398) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 981) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 942) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 374) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 007) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 233) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 408) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 737) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 359) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 838) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 434) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: فيديو اليوم: يا عبير الحمل الثقيل يا عبير يا وجه الخير