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إنقاذ 71 مهاجرا غير نظامي من الغرق قرب سواحل صفاقس

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
تونس/يسرى ونّاس - أنقذ خفر السواحل التونسية، 71 مهاجرا غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط قرب سواحل ولاية صفاقس .

وقال العقيد حسام الدين الجبالي، الناطق باسم الحرس الوطني التونسي إن "الوحدات العائمة في المنطقة البحرية بقرقنة في ولاية صفاقس، أنقذت الإثنين، 71 مجتازا للحدود البحريّة خلسة من جنسيات مختلفة، إثر غرق قاربهم الذي تحرك من سواحل مدينة زوارة الليبية".
وأضاف للأناضول، أن قارب المهاجرين كان يقل 37 بنغلاديشيا و4 صوماليين و8 مصريين و8 مغاربة و7 جزائريين و4 سودانيين وتشاديان وتونسيا.

ولفت إلى أنه "تم التنسيق مع المفوضية السامية لشِؤون اللاجئين لمتابعة الموضوع".

يشار إلى أن ليبيا تعد من أهم محطات انطلاق المهاجرين الأفارقة الراغبين بالعبور إلى أوروبا بصورة غير نظامية، هربا من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتردية في بلدانهم.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
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  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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