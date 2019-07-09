اضطراب وانقطاع في التزويد بمياه الشرب بعدد من احياء مدينة جرجيس

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الثلاثاء، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من احياء مدينة جرجيس من ولاية مدنين.ويعود هذا الانقطاع الذي شمل حي البساتين وحاسي الجربي وشماخ والظويهر، الى اشغال اصلاح عطب طرأ صباح اليوم على قناة جلب رئيسية مزوّدة لمدينة جرجيس، وفق بلاغ صادر عن الشركة.ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الرابعة مساء من اليوم الثلاثاء.