الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو الى ترشيد الاستخدام وتاجيل الاستعمالات الثانوية لتلافي اضطرابات التوزيع

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- دعت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، المستهليكن الى ترشيد الاستهلاك وتجنب التبذير وتأجيل بعض الإستعمالات الثانوية على غرار السيارات وري الحدائق والمساحات الخضراء في ظلب تنامي الطلب على المياه الذي خلف صعوبات في التزويد.ولفتت الشركة ، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، الى ان مصالحها سجلت بفعل " الطلب الغير المسبوق على المياه بسبب الارتفاع المتواصل والاستثنائي لدرجات الحرارة منذ بداية شهر جوان 2019 وما ينجرّ عنه من ضغط على المنشآت المائية، عدة اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خلال فترات الذروة ".وأضافت ان هذه الظاهرة طالت "المناطق العليا ببعض الجهات على غرار الحوض المنجمي من ولاية قفصة و مدن كل من الكاف و تطاوين و صفاقس الكبرى ومدنين وزغوان وبعض المناطق الريفية التي تستعمل استثنائيا مياه الشرب لأغراض فلاحية (مثل سقي القطيع والري... ) ولاحظت الشركة ان مصالحها تعمل ، في المقابل ، على مدار الساعة للتقليص من حدة هذه الاضطرابات من خلال التصرف في الموارد المائية المتاحة لكنها تحتاح كذلك الى ترشيد عمليات الاستهلاك.