Radio Babnet Tunisie On Air:   

الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تدعو الى ترشيد الاستخدام وتاجيل الاستعمالات الثانوية لتلافي اضطرابات التوزيع

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
وات - دعت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ، المستهليكن الى ترشيد الاستهلاك وتجنب التبذير وتأجيل بعض الإستعمالات الثانوية على غرار السيارات وري الحدائق والمساحات الخضراء في ظلب تنامي الطلب على المياه الذي خلف صعوبات في التزويد.

ولفتت الشركة ، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، الى ان مصالحها سجلت بفعل " الطلب الغير المسبوق على المياه بسبب الارتفاع المتواصل والاستثنائي لدرجات الحرارة منذ بداية شهر جوان 2019 وما ينجرّ عنه من ضغط على المنشآت المائية، عدة اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خلال فترات الذروة ".


وأضافت ان هذه الظاهرة طالت "المناطق العليا ببعض الجهات على غرار الحوض المنجمي من ولاية قفصة و مدن كل من الكاف و تطاوين و صفاقس الكبرى ومدنين وزغوان وبعض المناطق الريفية التي تستعمل استثنائيا مياه الشرب لأغراض فلاحية (مثل سقي القطيع والري... ) ولاحظت الشركة ان مصالحها تعمل ، في المقابل ، على مدار الساعة للتقليص من حدة هذه الاضطرابات من خلال التصرف في الموارد المائية المتاحة لكنها تحتاح كذلك الى ترشيد عمليات الاستهلاك.

  
  
     
  
cadre-94404c8e9af0e19a81558ecb9f1d3a22-2019-07-09 10:39:54






0 de 0 commentaires pour l'article 185402



Special can 201
    Prochain match demain le mercredi 10 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 09 جويلية 2019 | 6 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:07 03:14
38°
 38° % 13 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2633°-2334°-2333°-2437°-24
  • Avoirs en devises
    13447,6

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,25017 DT        1$ =2,87920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   1352,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562668553|185402 759|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires