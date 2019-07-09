الناصر يطالب النواب بتفادي الغيابات حتى نهاية المدّة النيابيّة لاستكمال إرساء المؤسسات الدستورية

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- وجه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، برقية إلى نواب البرلمان ذكرهم من خلالها بالتزامهم الدستوري ومسؤوليتهم التاريخية في هذه الفترة التاريخية الفارقة، داعيا إياهم إلى الحرص على مواكبة أشغال المجلس وحضور الجلسات العامة المبرمجة حتى نهاية المدة النيابية.وقال في البرقية التى تحصلت (وات) على نسخة منها" بالنظر إلى عدم التوفق في استكمال ارساء المؤسسات الدستورية، ولان هذا التعثر يعود بالخصوص الى عدم الحضور الكافي للنواب، وأمام محدودية الفترة الزمنية الفاصلة عن انتهاء المدة النيابية، أهيب بكل النواب الحرص على حضور الجلسات العامة المبرمجة في 9 و 10 و11 و16 و 17 و 18 و 23 و 24 جويلية الجاري".يشار الى ان الدورة النيابية الخامسة من المدة النيابية الأولى تنتهي في موفى جويلية الجارى.كما دعا الناصر رؤساء الكتل الى اجتماع صباح اليوم الثلاثاء لمواصلة التوافق حول بقيّة أعضاء المحكمة الدستورية استعدادا للجلسة العامة الانتخابية المزمع عقدها غدا الاربعاء 10 جويلية الجاري.