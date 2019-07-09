انطلاق التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا

Mardi 09 Juillet 2019



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- أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه بامكان كافة المترشحين لامتحان الباكالوريا دورة المراقبة 2019 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الارساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه ارسالية قصية على الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية وسيتلقى المسجلون بهذه الخدمة ارسالية قصيرة تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان، (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الاعلان الرسمي على النتائج المقرر وأفاد البلاغ ان خدمة نشر نتائج الامتحان بواسطة الارساليات تشمل المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لكل من "اتصالات تونس" و"اوريدو" و"اورونج"، بسعر اجمالي قدره 950 مليم.وجدير بالتذكير أن عدد المؤجلين في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا 2019 بلغ 40.446 تلميذا من المؤجلين في الدورة الرئيسية وينتمي أغلبهم إلى شعب الاقتصاد والتصرف والآداب وبدرجة أقل الرياضة بحسب ما صرح به سابقا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني ل(وات).ويمثل عدد المؤجلين الذين سيجتازون دورة المراقبة نسبة 32 بالمائة من مجموع المرشحين الذين اجتازوا الدورة الرئيسية وينتمي أكبر عدد من المؤجلين إلى شعبة الاقتصاد والتصرف(10.355) وشعبة الآداب (10.234) وشعبة العلوم التجريبية (8294) وبأقل درجة شعبة الرياضة (545).وتعتبر دورة المراقبة دورة استثنائية باعتبار أن التلميذ المؤجل هو من يقوم بتحديد المواد التي لم يتحصل فيها على معدل 10 من 20 والتي يختار أن يجتاز بعضا منها أو جميعها وتقوم وزارة التربية باعتماد أحسن العددين في المواد المنجزة خلال الدورتين الرئيسية والمراقبة.