ارتفاع عدد النزل المفتوحة بولاية المنستير إلى 42 نزلا بعد تدشين وزير السياحة لنزل بالمنطقة السياحية بالجهة

Mardi 09 Juillet 2019
وات - ارتفع عدد النزل المفتوحة بولاية المنستير منذ انطلاق الموسم السياحي الحالي، وإلى غاية اليوم، إلى 42 نزلا، بعد أن دشن وزير السياحة، روني الطرابلسي، مساء الاثنين، نزل "ابيرو ستار كوريات بلاص" بالمنطقة السياحية بالجهة، والذي كان يسمى سابقا نزل "قوريا بلاص".
وثمن الطرابلسي في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل أداها للولاية، الجودة العالية التي تميز أشغال إنجاز أو تهيئة بين 70 و80 نزلا بكامل البلاد التونسية منذ بداية الموسم السياحي الحالي، على غرار هذا النزل، ونزل آخر تم تدشينه اليوم، بجربة ومؤهل لاستقبال 900 سائح.
وتسجل تونس، حسب الوزير، توافد سياح من عدّة أسواق، من بينها الصينية والروسية، علاوة على العودة القويّة للسوق الفرنسية، متوقعا بلوغ 1 مليون سائح فرنسي خلال هذه السنة.
وأفاد مدير الحجوزات بهذا النزل، مكرم معط الل، أن اشغال توسعة "ابيرو ستار كوريات بلاص" (قوريا بلاص سابقا) قد شملت إعادة تهيئة 382 غرفة بطاقة إيواء جملية تبلغ 1042 سريرا مقابل 500 سرير.
وأكد معط الله في هذا الصدد، أن نسبة الحجز بالنزل بلغت 100 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2019 من السياح من عدّة جنسيات وأسواق إضافة إلى السوقين البرتغالية والرومانية، ولتبلغ 50 بالمائة خلال الفترة بين نوفمبر 2019 ومارس 2020.
وثمن الطرابلسي في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل أداها للولاية، الجودة العالية التي تميز أشغال إنجاز أو تهيئة بين 70 و80 نزلا بكامل البلاد التونسية منذ بداية الموسم السياحي الحالي، على غرار هذا النزل، ونزل آخر تم تدشينه اليوم، بجربة ومؤهل لاستقبال 900 سائح.
وتسجل تونس، حسب الوزير، توافد سياح من عدّة أسواق، من بينها الصينية والروسية، علاوة على العودة القويّة للسوق الفرنسية، متوقعا بلوغ 1 مليون سائح فرنسي خلال هذه السنة.
وأفاد مدير الحجوزات بهذا النزل، مكرم معط الل، أن اشغال توسعة "ابيرو ستار كوريات بلاص" (قوريا بلاص سابقا) قد شملت إعادة تهيئة 382 غرفة بطاقة إيواء جملية تبلغ 1042 سريرا مقابل 500 سرير.
وأكد معط الله في هذا الصدد، أن نسبة الحجز بالنزل بلغت 100 بالمائة إلى موفى أكتوبر 2019 من السياح من عدّة جنسيات وأسواق إضافة إلى السوقين البرتغالية والرومانية، ولتبلغ 50 بالمائة خلال الفترة بين نوفمبر 2019 ومارس 2020.
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|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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