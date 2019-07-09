انطلاق عمل اللجان الجهوية المختصة في إسناد رخص السياقة لذوي الحاجيات الخصوصية

Mardi 09 Juillet 2019



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- انطلق عمل اللجان الجهوية المختصة المكلفة بمعالجة ملفات الحرفاء من ذوي الاحتياجات الخصوصية والراغبين في الحصول على رخصة سياقة، وذلك إثر المشاركة في ثلاث دورات تكوينية (أيام 3 و4 و5 جويلية 2019).وأكدت الوكالة الفنية للنقل البري، في بلاغ أصدرته الاثنين، تنظيم ثلاث حلقات تكوينية بكل من تونس (إقليم الشمال الشرقي والغربي) والقيروان (إقليم الوسط) وقابس (إقليم الجنوب) خصصت لتكوين المسؤولين عن هذه اللجان الجهوية.ويندرج برنامج الحلقات التكوينية في إطار تدعيم اللامركزية وتقريب الخدمة من الحرفاء والرفع من مستوى جودة الخدمات المسداة وخاصة للحرفاء من ذوي الاحتياجات الخصوصية.ويتضمن برنامج التكوين التعريف بالتشريع الجاري به العمل والتنقيح المتعلق بمجال اللجان الجهوية واللجنة الوطنية المختصة المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص المصابين بأمراض أو إعاقات بدنية والراغبين في الحصول على رخصة سياقة إضافة الى المقاربة الطبية لمعالجة الملفات على مستوى هذه اللجان.ويذكر أنه تم اتخاذ قرار تكوين هذه اللجان الجهوية المختصة، يوم 11 جوان 2019، خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته الوكالة الفنية للنقل البري، على أن ينطلق عملها بداية من غرة جويلية 2019.وكان وزير النقل هشام بن أحمد قد أكد، بالمناسبة، ان هذا التنقيح (الذي أدخل على الأمر عدد 142 لسنة 2000) المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها، يندرج في اطار الإهتمام الذي أولاه الدستور الى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية.وبين أن التنقيح سيتيح تقليص مدة النظر في الملفات المقدمة للحصول على رخص السياقة من قبل ذوي الاحتياجات الخصوصية والتي تترواح حاليا ما بين 16 و18 شهر.وأضاف بن أحمد ان ادراج التعديلات القانونية على هذا الأمر سيجنب هذه الفئة عناء التنقل الى العاصمة للمثول امام اللجنة المختصة للاعاقات المؤهلة لمنحهم رخص السياقة.