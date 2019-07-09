سليانة: تجميع مليون و600 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد و استيفاء مراكز التجميع بالجهة لطاقة استيعابها

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- بلغت كميات الحبوب المجمعة منذ انطلاق موسم الحصاد بتاريخ 12 جوان إلى حدود مساء اليوم الإثنين حوالي مليون و600 ألف قنطار بكامل ولاية سليانة، حسب ما صرح به المدير الجهوي لديوان الحبوب، رضوان قنار، لمراسلة (وات) بالجهة.وتتوزع كميات الحبوب المجمعة، حسب قنار، بين 700 الف قنطار من القمح الصلب، و135 الف قنطار من القمح اللين، و800 الف قنطار من الشعير. كما تنم تجميع 200 الف قنطار من الفول المصري.وأكد ذات المصدر أن جميع مراكز التجميع، والبالغ عددها 30 مركزا، من بينها 14 مركزا على ملك الخواص، قد استوفت طاقة استيعابها بنسبة 100 بالمائة.من ناحيته، أفاد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين، حاتم المانسي، بأن السلطات المعنية تسعى إلى حلحلة بعض الصعوبات مع استيفاء طاقة الاستيعاب، وذلك عن طريق رفع بعض من الكميات الحبوب المجمعة.وأوضح أنه من المنتظر أن تتدخل شاحنات الجيش الوطني بداية من الغد للمساعدة على نقل كميات من هذه الحبوب.وأضاف المانسي أن العديد من مراكز التجميع اضطرت لوضع كميات من الحبوب الواردة عليها على الأرض المحاذية للمراكز مع إحاطتها بأكياس بلاستيكية، منبها الى الانعكاسات المحتملة للتقلبات المناخية على هذه الصابة.يذكر أن ولاية سليانة تشهد هذه السنة صابة قياسية تقدر ب 3.3 مليون قنطار.