المكتبة العمومية بالغريبة من ولاية صفاقس تحتضن مشروعا ثقافيا رائدا للترغيب في القراءة والكتابة

Mardi 09 Juillet 2019
وات - تحت شعار "داخل كل قارئ صغير كاتب كبير"، أطلقت الجامعة الوطنية لجمعيات أحباء المكتبة والكتاب (فرع الغريبة)، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المكتبة العمومية ومجموعة من المربين ونشطاء المجتمع المدني بمدينة الغريبة من ولاية صفاقس، مشروعا تثقيفيا تنشيطيا لفائدة الأطفال من سن 4 إلى 13 سنة.
ويهدف هذا المشروع الذي يستمر إلى حدود 15 جويلية 2019، وفق منظميه، إلى تحفيز القدرات التعبيرية الكبيرة داخل الطفل، والتي تبقى مغمورة ولا تظهر للعيان بسبب عجز الطفل عن اكتشافها بمفرده.
ويتضمن برنامج المشروع تقديم حصص مطالعة حرة يومية لمدة ساعة ونصف الساعة يُشرف عليها معلمون ومربون، وحصص مسرح مستوحى من القصص التي يتم تقديمها، وورشات للرسم والرقص والمسرح الصامت للتلاميذ الذين هم دون سن التمدرس.
وسيختتم المشروع بحفل ضخم يتم فيه تكريم أوفى المطالعين وأنجب النجباء، وذلك بإشراف كل من مندوبية الشؤون الثقافية ومندوبية التربية صفاقس 1.
ويهدف هذا المشروع الذي يستمر إلى حدود 15 جويلية 2019، وفق منظميه، إلى تحفيز القدرات التعبيرية الكبيرة داخل الطفل، والتي تبقى مغمورة ولا تظهر للعيان بسبب عجز الطفل عن اكتشافها بمفرده.
ويتضمن برنامج المشروع تقديم حصص مطالعة حرة يومية لمدة ساعة ونصف الساعة يُشرف عليها معلمون ومربون، وحصص مسرح مستوحى من القصص التي يتم تقديمها، وورشات للرسم والرقص والمسرح الصامت للتلاميذ الذين هم دون سن التمدرس.
وسيختتم المشروع بحفل ضخم يتم فيه تكريم أوفى المطالعين وأنجب النجباء، وذلك بإشراف كل من مندوبية الشؤون الثقافية ومندوبية التربية صفاقس 1.
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|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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