Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Alph Lila Wlila  

في قضية تهديد اعوان دورية أمنية بتشويه وجوههم...6 اشهر سجنا في حق خطيب الفنانة اساور محمد

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - قضت مساء الاثنين الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب6 اشهر سجنا في حق خطيب الفنانة اساور محمد المتهم بالاعتداء علي موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه أثر شكاية رفعها عليه اعوان دورية أمنية بجهة قمرت هددهم بتشويه وجوههم بموس خلال عملية القبض عليه مؤخرا بجهة المرسى أثر طعنه لعون امن في الظهر وتشويه وجهه أثر خلاف جد بينهما ..



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185386

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 08 Juillet 2019 à 21h 19m |           
السؤال -هل هي قضية تهديد أم قضية طعن في الظهر وتشويه وجه عون أمن ؟



Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire (0-1)
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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الاثنين 08 جويلية 2019 | 5 ذو القعدة 1440
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