في قضية تهديد اعوان دورية أمنية بتشويه وجوههم...6 اشهر سجنا في حق خطيب الفنانة اساور محمد

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - قضت مساء الاثنين الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب6 اشهر سجنا في حق خطيب الفنانة اساور محمد المتهم بالاعتداء علي موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه أثر شكاية رفعها عليه اعوان دورية أمنية بجهة قمرت هددهم بتشويه وجوههم بموس خلال عملية القبض عليه مؤخرا بجهة المرسى أثر طعنه لعون امن في الظهر وتشويه وجهه أثر خلاف جد بينهما ..
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Par:RIADH (France )
Sur:Tunisie Ghana 1-0 ...match en cours