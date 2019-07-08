منوبة :احياء الذكرى الاولى لاستشهاد الامني العربي القيزاني بدوار هيشر

Lundi 08 Juillet 2019



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- جرى ظهر اليوم بمفترق دوار هيشر احياء ذكرى شهيد العملية الارهابية الغادرة بمنطقة عين سلطان بجندوبة بتاريخ 08 جويلية 2018 ، الوكيل العربي القيزاني.وقد ادت تشكيلة من وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، امام النصب التذكاري الذي شيد في الذكرى 61 لعيد الجمهورية ، التحية العسكرية .كما وضع والي الجهة احمد السماوي مرفوقا بمدير ادارة حفظ النظام الجهوي بالادارة العامة للحرس الوطني بالعوينة ورئيس منطقة الحرس الوطني بمنوبة ومعتمد دوار هيشر باقة زهور على النصب بعد تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على ارواح الشهداء وتابين الشهيد تخليدا لذكراه وزملائه وكل من جاد بروحه إعلاء لراية الوطن.يذكر ان الشهيد العربي القيزاني، البالغ من العمر 28 عاما، طالته يد الغدر، مع 5 من زملائه، في عملية ارهابية بمنطقة عين سلطان بجندوبة يوم 8 جويلية الجاري، مخلفا اما واخا واختا لا عائل لهم .وقال د شقيقه بشير بالمناسبة " ان عائلته لاتزال تعيش على ذكرى فقدان عائلها الوحيد وخاصة ام الشهيد التي لم تنسه يوما" مشيرا الى التدخل الاجتماعي الهام لفائدة العائلة بتشغيله كعائل وحيد لامه وشقيقته مع مساعدتهم على تهيئة مسكنهم بتمتيعهم بالماء الصالح للشراب في انتظار الربط بشبكة الكهرباء بعد انتهاء اشغال المشروع بالمنطقة .