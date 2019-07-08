وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية تطاوين

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية تطاوين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الاثنين 08 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:
· إضفاء الصبغة الجامعية على أقسام جراحة العظام والجراحة العامة وتعيين رؤساء الأقسام المذكورة.
· العمل على فتح خطط أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب في اختصاصي جراحة العظام والجراحة العامة.
· إرساء منظومة Télé radiologie بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
· إعطاء الأولوية للجهة الصحية بتطاوين في إطار الخدمة المدنية لاختصاص أمراض النساء والتوليد واختصاص الأذن والأنف والحنجرة.
· الترفيع في عدد حصص الاستمرار لاختصاصي جراحة العيون وأمراض القلب والشرايين في إطار برنامج دعم طب الاختصاص.
· التسريع في إجراءات إعادة إعلان طلب العروض الخاص بإحداث المستشفى المحلي بالصمار.
· التسريع في إجراءات القبول الوقتي للقسط الأول لمجمع الصحة الأساسية والانطلاق في إجراءات إعادة طلب العروض للقسط الثاني.
· توفير الاعتمادات الضرورية لتجديد الشبكة الكهربائية لمركز الصحة الأساسية بالذهيبة.
· التسريع في إجراءات تخصيص الأرض لإحداث مركز مراقبة صحية بالمعبر الحدودي بالذهيبة.
· إحداث أقسام إيواء نهاري بكل من مراكز الصحة الأساسية صنف 4 ببئر الأحمر والذهيبة والانطلاق في الدراسات الخاصة بإحداث مستشفى محلي ببئر الأحمر خلال سنة 2020.
· بعث قطب إقليمي في طب النساء والأطفال.
· دعم المستشفى الجهوي بتطاوين بـالتجهيزات التالية:
- 01 Scanner
- 01 Echographe gynécologique
- 04 Défibrillateurs
- 03 Pousses seringues
- 03 Couveuses de transport
- Lits articulés
- التجهيزات الخاصة ببنك الدم
· دعم الخط الأول (المستشفيات المحلية ومجمع الصحة الأساسية بتطاوين) بالتجهيزات الضرورية.
· دعم الجهة الصحية بتطاوين بالموارد البشرية.
· إضفاء الصبغة الجامعية على أقسام جراحة العظام والجراحة العامة وتعيين رؤساء الأقسام المذكورة.
· العمل على فتح خطط أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب في اختصاصي جراحة العظام والجراحة العامة.
· إرساء منظومة Télé radiologie بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
· إعطاء الأولوية للجهة الصحية بتطاوين في إطار الخدمة المدنية لاختصاص أمراض النساء والتوليد واختصاص الأذن والأنف والحنجرة.
· الترفيع في عدد حصص الاستمرار لاختصاصي جراحة العيون وأمراض القلب والشرايين في إطار برنامج دعم طب الاختصاص.
· التسريع في إجراءات إعادة إعلان طلب العروض الخاص بإحداث المستشفى المحلي بالصمار.
· التسريع في إجراءات القبول الوقتي للقسط الأول لمجمع الصحة الأساسية والانطلاق في إجراءات إعادة طلب العروض للقسط الثاني.
· توفير الاعتمادات الضرورية لتجديد الشبكة الكهربائية لمركز الصحة الأساسية بالذهيبة.
· التسريع في إجراءات تخصيص الأرض لإحداث مركز مراقبة صحية بالمعبر الحدودي بالذهيبة.
· إحداث أقسام إيواء نهاري بكل من مراكز الصحة الأساسية صنف 4 ببئر الأحمر والذهيبة والانطلاق في الدراسات الخاصة بإحداث مستشفى محلي ببئر الأحمر خلال سنة 2020.
· بعث قطب إقليمي في طب النساء والأطفال.
· دعم المستشفى الجهوي بتطاوين بـالتجهيزات التالية:
- 01 Scanner
- 01 Echographe gynécologique
- 04 Défibrillateurs
- 03 Pousses seringues
- 03 Couveuses de transport
- Lits articulés
- التجهيزات الخاصة ببنك الدم
· دعم الخط الأول (المستشفيات المحلية ومجمع الصحة الأساسية بتطاوين) بالتجهيزات الضرورية.
· دعم الجهة الصحية بتطاوين بالموارد البشرية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
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|3
|3
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|Groupe B
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|N
|P
|DB
|7
|3
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|1
|0
|3
|6
|3
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|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
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|0
|3
|0
|0
|3
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|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
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|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
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|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
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|3
|1
|2
|0
|2
|5
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|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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