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وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية تطاوين

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية تطاوين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الاثنين 08 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:

· إضفاء الصبغة الجامعية على أقسام جراحة العظام والجراحة العامة وتعيين رؤساء الأقسام المذكورة.
· العمل على فتح خطط أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب في اختصاصي جراحة العظام والجراحة العامة.

· إرساء منظومة Télé radiologie بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
· إعطاء الأولوية للجهة الصحية بتطاوين في إطار الخدمة المدنية لاختصاص أمراض النساء والتوليد واختصاص الأذن والأنف والحنجرة.
· الترفيع في عدد حصص الاستمرار لاختصاصي جراحة العيون وأمراض القلب والشرايين في إطار برنامج دعم طب الاختصاص.
· التسريع في إجراءات إعادة إعلان طلب العروض الخاص بإحداث المستشفى المحلي بالصمار.
· التسريع في إجراءات القبول الوقتي للقسط الأول لمجمع الصحة الأساسية والانطلاق في إجراءات إعادة طلب العروض للقسط الثاني.
· توفير الاعتمادات الضرورية لتجديد الشبكة الكهربائية لمركز الصحة الأساسية بالذهيبة.
· التسريع في إجراءات تخصيص الأرض لإحداث مركز مراقبة صحية بالمعبر الحدودي بالذهيبة.
· إحداث أقسام إيواء نهاري بكل من مراكز الصحة الأساسية صنف 4 ببئر الأحمر والذهيبة والانطلاق في الدراسات الخاصة بإحداث مستشفى محلي ببئر الأحمر خلال سنة 2020.
· بعث قطب إقليمي في طب النساء والأطفال.


· دعم المستشفى الجهوي بتطاوين بـالتجهيزات التالية:
- 01 Scanner
- 01 Echographe gynécologique
- 04 Défibrillateurs
- 03 Pousses seringues
- 03 Couveuses de transport
- Lits articulés

- التجهيزات الخاصة ببنك الدم
· دعم الخط الأول (المستشفيات المحلية ومجمع الصحة الأساسية بتطاوين) بالتجهيزات الضرورية.
· دعم الجهة الصحية بتطاوين بالموارد البشرية.

  
  
     
  
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    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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