وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية تطاوين

Lundi 08 Juillet 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية تطاوين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الاثنين 08 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:· إضفاء الصبغة الجامعية على أقسام جراحة العظام والجراحة العامة وتعيين رؤساء الأقسام المذكورة.· العمل على فتح خطط أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب في اختصاصي جراحة العظام والجراحة العامة.· إرساء منظومة Télé radiologie بالمستشفى الجهوي بتطاوين.· إعطاء الأولوية للجهة الصحية بتطاوين في إطار الخدمة المدنية لاختصاص أمراض النساء والتوليد واختصاص الأذن والأنف والحنجرة.· الترفيع في عدد حصص الاستمرار لاختصاصي جراحة العيون وأمراض القلب والشرايين في إطار برنامج دعم طب الاختصاص.· التسريع في إجراءات إعادة إعلان طلب العروض الخاص بإحداث المستشفى المحلي بالصمار.· التسريع في إجراءات القبول الوقتي للقسط الأول لمجمع الصحة الأساسية والانطلاق في إجراءات إعادة طلب العروض للقسط الثاني.· توفير الاعتمادات الضرورية لتجديد الشبكة الكهربائية لمركز الصحة الأساسية بالذهيبة.· التسريع في إجراءات تخصيص الأرض لإحداث مركز مراقبة صحية بالمعبر الحدودي بالذهيبة.· إحداث أقسام إيواء نهاري بكل من مراكز الصحة الأساسية صنف 4 ببئر الأحمر والذهيبة والانطلاق في الدراسات الخاصة بإحداث مستشفى محلي ببئر الأحمر خلال سنة 2020.· بعث قطب إقليمي في طب النساء والأطفال.- 01 Scanner- 01 Echographe gynécologique- 04 Défibrillateurs- 03 Pousses seringues- 03 Couveuses de transport- Lits articulés· دعم الخط الأول (المستشفيات المحلية ومجمع الصحة الأساسية بتطاوين) بالتجهيزات الضرورية.· دعم الجهة الصحية بتطاوين بالموارد البشرية.