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توزر: المستشفى الجهوي يوسع دائرة المنتفعين بخدمات الطب عن بعد لفائدة مرضى معتمدية نفطة

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - انطلق المستشفى الجهوي بتوزر، اليوم الاثنين، في إسداء خدمات التسجيل عن بعد لفائدة مرضى معتمدية نفطة بعد انطلاق هذه الخدمة منذ أسابيع قليلة لفائدة مرضى معتمدية توزر، من خلال التسجيل عن بعد في قسمي الأشعة وطب العيون.

وبحسب ما أوضحه المدير الجهوي للصحة، نبيه ثابت، فإن هذه الخدمة التي تعد نموذجية والأولى من نوعها في تونس، تندرج في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطن والارتقاء بجودتها عبر رقمنة القطاع الصحي، موضحا أنها تتمثل في ضبط المواعيد الطبية بالمستشفى الجهوي بتوزر فيما يتعلق بالصور والأشعة وذلك عن طريق مطلب يوضع بالمستشفى الجهوي بنفطة دون الحاجة الى التنقل إلى مدينة توزر.
وبيّن، أن هذه العمليّة تليها بعث إرساليات قصيرة يتلقاها المرضى وتتضمن مواعيد التصوير، مشيرا إلى أن التجربة التي انطلقت بالمستشفى الجهوي بتوزر لفائدة مرضى معتمدية نفطة بالتنسيق مع المستشفى الجهوي بنفطة، من المنتظر أن يقع تعميمها بالتنسيق مع بقية المستشفيات المحلية بالولاية، وذلك لتجنيب المرضى عناء وكثرة التنقلات إلى مركز الولاية، على أن يقع تعميمها في مرحلة لاحقة على باقي مستشفيات ولايات الجمهورية.


  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
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