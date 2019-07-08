اعتصام مفتوح بالقصبة لإطارات الشؤون الدينية

Lundi 08 Juillet 2019
وات - دخل أعوان وإطارات الشؤون الدينية التابعين للنقابة العامة للشؤون الدينية، اليوم الإثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الشؤون الدينية في القصبة للمطالبة بــ"تطوير القطاع" وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمنتمين إليه من أئمة ووعاض وإداريين، حسب ما صرح به الكاتب العام للنقابة لــ(وات).
وأوضح أن أهم مطالب النقابة تتمثل في إعادة هيكلة القطاع وسن قانون أساسي للإطارات المسجدية وتمكين العاملين في القطاع من حقوق اجتماعية لا يتمتعون بها، منها العطلة السنوية والرخصة المرضية.
وقد أصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا أعلنت فيه أن قطاع الشؤون الدينية "يشهد هذه الأيام انتفاضة للدفاع عن وجوده والمطالبة برد الاعتبار لأهله والقائمين عليه" وأن "تحرك أهل القطاع هو احتجاج الكرامة ضد سياسة التجويع والتفقير الممنهجة كي يسهل تدجينه وخدمة أجندات حزبية ضيقة".
وأوضح أن أهم مطالب النقابة تتمثل في إعادة هيكلة القطاع وسن قانون أساسي للإطارات المسجدية وتمكين العاملين في القطاع من حقوق اجتماعية لا يتمتعون بها، منها العطلة السنوية والرخصة المرضية.
وقد أصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا أعلنت فيه أن قطاع الشؤون الدينية "يشهد هذه الأيام انتفاضة للدفاع عن وجوده والمطالبة برد الاعتبار لأهله والقائمين عليه" وأن "تحرك أهل القطاع هو احتجاج الكرامة ضد سياسة التجويع والتفقير الممنهجة كي يسهل تدجينه وخدمة أجندات حزبية ضيقة".
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Par:cartaginois2011 ( )
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