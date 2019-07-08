Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Alph Lila Wlila  

اعتصام مفتوح بالقصبة لإطارات الشؤون الدينية

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - دخل أعوان وإطارات الشؤون الدينية التابعين للنقابة العامة للشؤون الدينية، اليوم الإثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الشؤون الدينية في القصبة للمطالبة بــ"تطوير القطاع" وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمنتمين إليه من أئمة ووعاض وإداريين، حسب ما صرح به الكاتب العام للنقابة لــ(وات).





وأوضح أن أهم مطالب النقابة تتمثل في إعادة هيكلة القطاع وسن قانون أساسي للإطارات المسجدية وتمكين العاملين في القطاع من حقوق اجتماعية لا يتمتعون بها، منها العطلة السنوية والرخصة المرضية.

وقد أصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا أعلنت فيه أن قطاع الشؤون الدينية "يشهد هذه الأيام انتفاضة للدفاع عن وجوده والمطالبة برد الاعتبار لأهله والقائمين عليه" وأن "تحرك أهل القطاع هو احتجاج الكرامة ضد سياسة التجويع والتفقير الممنهجة كي يسهل تدجينه وخدمة أجندات حزبية ضيقة".

  
  
     
  
cadre-7fe7188346fb4e940eece708abf26ead-2019-07-08 18:21:45






0 de 0 commentaires pour l'article 185376



Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الاثنين 08 جويلية 2019 | 5 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:08 19:43 16:16 12:31 05:06 03:13
37°
 37° % 20 :الرطــوبة
تونــس 30°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
37°-3043°-2635°-2433°-2234°-24
  • Avoirs en devises
    13447,6

  • (8 juill)
  • Jours d'importation
    75
  •              1 € = 3,25017 DT        1$ =2,87920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 juill)   1352,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562607907|185376 400|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires