نور الدين الطبوبي: جلسة في نهاية الأسبوع القادم بين الحكومة واتحاد الشغل لاستئناف المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية

Lundi 08 Juillet 2019
وات - أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاثنين عن انعقاد جلسة مع الطرف الحكومي في نهاية الاسبوع الجاري (الخميس أو الجمعة) لاستئناف الجزء الثالث من المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في أجور اعوان واطارات الوظيفة العمومية.
وقال الطبوبي في تصريح لوسائل الاعلام على هامش مسيرة انتظمت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ان "المفاوضات الاجتماعية في جزئها الثالث استحقاق هام للحفاظ على الكفاءات والنخب من استاذة جامعيين ومهندسين واطباء صحة عمومية والحفاظ على كل طاقات الثروة البشرية الوطنية التي تحتاجها البلاد حاليا".
وعبر امين عام اتحاد الشغل في نفس السياق عن الامل في ان يكون الموعد المتفق عليه مع الطرف الحكومي بخصوص التفاوض "نهائي ولارجعة فيه لان تونس اليوم في حاجة الى تنقية المناخات الاجتماعية ونبذ مختلف التوترات والعمل ورسم الخيارات المستقبلية التي تهم المصلحة الوطنية"، وفق تعبيره.
وقال الطبوبي في تصريح لوسائل الاعلام على هامش مسيرة انتظمت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ان "المفاوضات الاجتماعية في جزئها الثالث استحقاق هام للحفاظ على الكفاءات والنخب من استاذة جامعيين ومهندسين واطباء صحة عمومية والحفاظ على كل طاقات الثروة البشرية الوطنية التي تحتاجها البلاد حاليا".
وعبر امين عام اتحاد الشغل في نفس السياق عن الامل في ان يكون الموعد المتفق عليه مع الطرف الحكومي بخصوص التفاوض "نهائي ولارجعة فيه لان تونس اليوم في حاجة الى تنقية المناخات الاجتماعية ونبذ مختلف التوترات والعمل ورسم الخيارات المستقبلية التي تهم المصلحة الوطنية"، وفق تعبيره.
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Par:cartaginois2011 ( )
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