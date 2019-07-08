تعيين فتحي الشروندي مديرا للقناة الوطنية الأولى

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- تم اليوم الإثنين، تعيين فتحي الشروندي، على رأس القناة الوطنية الأولى، وفق بلاغ صادر عن التلفزة التونسية.وتخرج الشروندي من معهد الصحافة وعلوم الاخبار سنة 1994، ومتحصل على ماجستير البحث في علوم الإعلام والإتصال سنة 2011.التحق بمؤسسة الإذاعة والتلفزة سنة 1994 وعمل رئيس تحرير لإذاعة تطاوين سنة 2009 شغل خطة رئيس تحرير بالإذاعة الوطنية، وتم تكليفه منسقا عاما للمادة الإخبارية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014، قبل أن يشغل مؤخرا خطة مدير للأخبار بمؤسسة الإذاعة التونسية.ساهم في وضع السياسة التحريرية لمؤسسة الإذاعة التونسية ومختلف مواثيقها المهنية والصحفية.