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تعيين فتحي الشروندي مديرا للقناة الوطنية الأولى

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - تم اليوم الإثنين، تعيين فتحي الشروندي، على رأس القناة الوطنية الأولى، وفق بلاغ صادر عن التلفزة التونسية.

وتخرج الشروندي من معهد الصحافة وعلوم الاخبار سنة 1994، ومتحصل على ماجستير البحث في علوم الإعلام والإتصال سنة 2011.
التحق بمؤسسة الإذاعة والتلفزة سنة 1994 وعمل رئيس تحرير لإذاعة تطاوين سنة 2009 شغل خطة رئيس تحرير بالإذاعة الوطنية، وتم تكليفه منسقا عاما للمادة الإخبارية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2014، قبل أن يشغل مؤخرا خطة مدير للأخبار بمؤسسة الإذاعة التونسية.

ساهم في وضع السياسة التحريرية لمؤسسة الإذاعة التونسية ومختلف مواثيقها المهنية والصحفية.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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