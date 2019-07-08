الخميس المقبل، الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول للإعداديات النموذجية عبر الإرساليات القصيرة

Lundi 08 Juillet 2019
وات - من المتوقع أن يتمّ الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية " السيزيام"، صباح الخميس المقبل، عن طريق الإرساليات القصيرة في انتظار نشرها رسميا، الجمعة المقبل 12 جويلية الجاري، عقب الانتهاء من عملية الإصلاح والتدقيق في النتائج، حسبما أكده لـ (وات)، اليوم الاثنين، مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، في تصريح لـ/وات/.
ومن بين 170 ألف تلميذ مسجل في السنة السادسة ابتدائي، ترشح لاجتياز مناظرة السيزيام " الاختيارية" التي تفتح الباب للدخول للإعداديات النموذجية، نحو 55 ألف و2007 تلميذ، لكن لم يجتزها، فعليا، سوى 50 ألف تلميذ يتنافسون على 3750 مقعدا بالإعداديات النموذجية.
ويتعين على التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالإعداديات النموذجية وعددها 27 إعدادية موزعة على كل المندوبيات الجهوية للتربية، الحصول على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20، حسب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني الذي بين أن الالتحاق بهذه الإعداديات النموذجية يخضع أيضا إلى طاقة استيعاب كل إعدادية نموذجية، وبالتالي سيتم إلحاق المتفوقين بعد ترتيب معدلاتهم بشكل تفاضلي وبالنظر إلى طاقة الاستيعاب.
وللاطلاع على نتائج مناظرة السيزيام عن طريق الإسراليات القصيرة، أعلنت، أمس الأحد، الوزارة التسجيل بهذه الخدمة حيث يتعين على كل مترشح التسجيل في هذه الخدمة بإرسال إرسالية على العدد 85005 وكتابة كلمة six وإضافة فراغ ثم كتابة رقم التسجيل في المناظرة المتكون من ستة أرقام.
وسيتلقى المرسل انطلاقا من صباح الخميس المقبل، رسالة تحتوي قرار الالتحاق بالإعدادية النموذجية من عدمه، إضافة إلى المعدل النهائي، وأعداد خمس المواد التي تمت فيها عملية الاختبار (العربية، الفرنسية ،الانجليزية، الرياضيات، الايقاظ العلمي).
ومن بين 170 ألف تلميذ مسجل في السنة السادسة ابتدائي، ترشح لاجتياز مناظرة السيزيام " الاختيارية" التي تفتح الباب للدخول للإعداديات النموذجية، نحو 55 ألف و2007 تلميذ، لكن لم يجتزها، فعليا، سوى 50 ألف تلميذ يتنافسون على 3750 مقعدا بالإعداديات النموذجية.
ويتعين على التلاميذ الراغبين في الالتحاق بالإعداديات النموذجية وعددها 27 إعدادية موزعة على كل المندوبيات الجهوية للتربية، الحصول على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20، حسب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني الذي بين أن الالتحاق بهذه الإعداديات النموذجية يخضع أيضا إلى طاقة استيعاب كل إعدادية نموذجية، وبالتالي سيتم إلحاق المتفوقين بعد ترتيب معدلاتهم بشكل تفاضلي وبالنظر إلى طاقة الاستيعاب.
وللاطلاع على نتائج مناظرة السيزيام عن طريق الإسراليات القصيرة، أعلنت، أمس الأحد، الوزارة التسجيل بهذه الخدمة حيث يتعين على كل مترشح التسجيل في هذه الخدمة بإرسال إرسالية على العدد 85005 وكتابة كلمة six وإضافة فراغ ثم كتابة رقم التسجيل في المناظرة المتكون من ستة أرقام.
وسيتلقى المرسل انطلاقا من صباح الخميس المقبل، رسالة تحتوي قرار الالتحاق بالإعدادية النموذجية من عدمه، إضافة إلى المعدل النهائي، وأعداد خمس المواد التي تمت فيها عملية الاختبار (العربية، الفرنسية ،الانجليزية، الرياضيات، الايقاظ العلمي).
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|3
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|N
|P
|DB
|9
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|3
|0
|0
|3
|6
|3
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|1
|3
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|G
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
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|Algerie
|Madagascar
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