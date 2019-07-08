تعيين مديرين جدد بإذاعات الكاف والمنستير وقفصة

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- أعلنت الإذاعة التونسية، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تقرر منذ يوم 5 جويلية الجاري (الجمعة الفارط)، تعيين ثلاثة مديرين جدد بكل من إذاعة الكاف والمنستير وقفصة.وأفادت بأنه تم تعيين هالة السوودي على رأس إذاعة الكاف، وتعيين ليليا بالشيخ مديرة لإذاعة المنستير، وتكليف شهاب الحجلاوي بإدارة إذاعة قفصة.