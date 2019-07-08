التشكيلات العسكرية تتمكن من إخماد الحرائق التي نشبت بمرتفعات الشعانبي

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- أكدت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن التشكيلات العسكرية العاملة بمرتفعات الشعانبي (ولاية القصرين)، تمكنت أول أمس السبت، من السيطرة على الحرائق التي نشبت بالمكان، وإخمادها باستعمال الوسائل الجوية وآليات الهندسة العسكرية، مشيرة إلى أن النيران أتت على مساحة 70 هكتارا تقريبا من الأشجار الغابية بهذه المناطق.يشار الى أن حريقا نشب في مرتفعات الشعانبي بولاية القصرين، يوم 3 جويلية الجاري، في المنطقة العسكرية المغلقة بالقرب من منطقة بولعابة، دون معرفة أسباب اندلاعه.وأوردت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن التشكيلات العسكرية مدعومة بأعوان الغابات والحماية المدنية، تدخلت أمس الأحد للسيطرة على حريق اندلع بالقرب من باب المحمية بالشعانبي، بعد أن أتت النيران على مساحة 20 هكتارا من الأشجار الغابية.