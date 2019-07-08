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ملك المغرب والرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق الليبية ورئيس الوزراء الإيطالي يبرقون للرئيس قايد السبسي للإطمئنان على صحته

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - تلقى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، دفعة جديدة من الرسائل والبرقيات للاطمئنان على صحته، صدرت بالخصوص عن العاهل المغربي الملك محمّد السادس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
وجاء في بلاغ لرئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، أنهم أعربوا لرئيس الدولة عن تعاطفهم معه وتمنياتهم الصادقة له بموفور الصحة والعافية.
وكان الرئيس الباجي قايد السبسي تعرض في الفترة الماضية إلى وعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
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